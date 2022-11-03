Листопад, 03 в 13:32

Національний кадровий резерв, який запустили 3 листопада, за допомогою штучного інтелекту безкоштовно допомагатиме українцям у пошуку роботи та відкритті власної справи.

Про це заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

За її словами, НКР буде доступний 24/7, незалежно від місця перебування під час та після завершення війни.

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Директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк уточнила, що цей сервіс також допомагатиме у виборі професії, зважаючи на здібності.

НКР передбачає три кроки:

визначення власних здібностей до професій, рівня володіння найзатребуванішими навичками на ринку праці та схильності до підприємництва; обрання роботи за допомогою Єдиного порталу вакансій; проходження комплексного навчання підприємництву.

– Ми розробили штучний інтелект, який точно та швидко визначить пул професій для кожної людини відповідно до її здібностей, а також рівень володіння м’якими навичками (soft skills), яким найбільше приділяють увагу роботодавці під час прийняття на роботу, та схильності до ведення власного бізнесу, – пояснив заступник голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти Дмитро Бондаренко.

Ці дані автоматично формуються в інтерактивному резюме, яке людина може переслати роботодавцю через Єдиний портал вакансій або роздрукувати для співбесіди, додав він.

І переконує, що люди саме з таким резюме матимуть перевагу перед іншими претендентами, оскільки воно містить інформацію, яка потрібна рекрутеру для розуміння відповідності до вимог вакансії.

У рамках Національного кадрового резерву також працює комплексне навчання підприємництву для тих, у кого штучний інтелект виявить схильність до ведення власної справи.

Навчання складається з мультимедійних курсів у міжнародному форматі SCORM та майстер-класів провідних бізнес-тренерів: Андрія Длігача, Ваче Давтяна та Володимира Страшка. У разі успішного завершення курсу система автоматично згенерує іменний сертифікат з унікальним номером.

Джерело: НКР