Життя за електрографіком: як підлаштувати свій побут і роботу під відключення електроенергії

Листопад, 03 в 10:27

Як жити за електрографіком, підлаштувати свій побут і роботу під відключення електроенергії та які запаси їжі краще тримати вдома під час блекауту, а що краще викинути з холодильника – читайте в лайфхаках від Фактів тижня.

Зазначимо, що не варто боятись шукати варіанти навколо. Удари росіян по українських об’єктах енергетичної інфраструктури не припиняються. Вже немає сумніву – це не разова акція, щоб змусити Київ до перемовин або налякати, а свідома стратегія.

Відтак села і міста занурюються у темряву. Не виключення і столиця.

Зараз дивляться

Укренерго намагається подати електроенергію іншими маршрутами, при іншому вольтажі, напрузі до цього ж конкретного пункту. На вулицях економлять на освітленні. Населені пункти або навіть цілі райони доводиться відключати від електрики планово, щоб не сталося аварійного відключення.

Наступний рівень – це спрацювання автоматики. Так, якщо не було планових відключень певних районів, то відбувається відключення за напругою чи частотою. Щоб цього не сталось, диспетчери можуть застосувати планові відключення.

Як правильно розподілити свій час, щоби не відчувати дискомфорту за відсутності світла? Важливо складати список не того, що ви будете робити, коли відключать електроенергію, а навпаки – список того, що ви будете робити, коли її підключать, адже це може бути ненадовго і все треба встигнути. Пункт номер один – зарядити усе, що заряджається.

Експерт з виживання Ігор Молодан наголошує, що на диво, саме про ці елементарні речі багато українців забувають.

– Перша помилка – люди відкладають на потім, мовляв, в нас відключили світло на чотири години, нічого страшного, потім увімкнули і протягом доби світло буде, не будуть вимикати, але через години дві чи годину світло можуть вимкнути, і за цю годину треба забезпечити себе засобами життєдіяльності на наступну добу, – повідомив він.

Молодан додав, що в ідеалі, щоби постійно бути на зв’язку, потрібно підстрахуватися і мати запасний телефон.

– По-перше, не треба гребувати купити звичайну, як то кажуть, дзвонилку або, як її ще називають, – цеглинку. Кнопковий телефон, який багато українців використовують як другий варіант. Важливо те, що він тримає заряд кілька днів. А я ще купив до нього додаткову батарею. Тобто, в мене фактично є три телефони, які я буду по черзі використовувати, їх вистачить мені приблизно на тиждень, – пояснив експерт.

Пункт номер два не менш важливий, ніж пункт номер один. Бо без електрики, без мобільного і без Facebook ви проживете, а от без води – не дуже.

– У мене є постійний запас в бутлі з 20 літрів, плюс є багато баклажок з питною водою. Деякі з них – напівпорожні, і як тільки електрика з’явиться і насоси запрацюють, я одразу доповню її, бо води використовується більше, ніж здається – ви не лише п’єте, ви готуєте, миєтеся, тож її запас треба поповнювати, він має бути на рівні 100%, – сказав експерт.

Він закликав не забувати і про економію води: так, можна менше варити їжу і більше – смажити. Не мити кожну тарілку окремо, а збирати кілька брудних і тоді мити усі. Пити більше простої води, а не варити каву або чай. Хоча більше за все води витрачається на те, щоб помитися. Але тут теж можна знайти спосіб, як споживати менше.

– До речі, про гігієнічні процедури, на деяких з них можна зекономити, наприклад, на голінні. Я от поголився вчора ввечері і найближчі 2 дні не збираюсь цього робити. Бо це велика витрата води і сил. А помитися можна без душу за допомогою вологих серветок, які треба заготувати заздалегідь. Буквально кількох вистачає, щоб добре себе помити, серед військових це називається сухий душ, – пояснив експерт.

Пункт номер три – їжа. А точніше – холодильник і що в ньому тримати. Бо під час блекауту деякі харчі, які у ньому зберігаються, можуть швидко зіпсуватись.

Всі добре пам’ятають, що познаходили кияни в своїх холодильниках після повернення додому після закінчення активних бойових дій, тож в умовах постійних відключень електроенергії треба позбутися продуктів, які швидко псуються.

Дієтолог Оксана Скиталінська, що давно досліджує їжу та її вплив на організм, закликає не налягати на чипси та іншу швидку їжу – це може врятувати лише один раз. Замість цього вона радить налягати на білкову їжу.

– Це може бути суха ковбаса, дуже-дуже суха ковбаса, не салямі. Можуть бути бобові, це теж білок. Це можуть бути горіхи, їх можна будь з чим змішувати, – розповіла вона.

Рятують у такому випадку, за її словами, закрутки – огірки, горошок, аджика, варення.

– Воно особливо важливе! Не псується, якщо відкрити, бо там багато цукру, і дуже калорійне – з’їв вранці сухар з варенням і півдня можна перекантуватися і не вмерти з голоду, – розповіла дієтолог.

Для приготування їжі, якщо у вас електрична плита, згодиться портативна газова плитка чи пальник, а також звичайна свічка.

– У мене є газ, але є і такий лайфхак – мало хто знає, що каву, принаймні, півчашки, можна зварити на звичайній декоративній свічці. Для цього ставимо спеціальну підставку… у нас пішло 20 хвилин, але ми її таки зварили, – повідомила вона.

Експерт з виживання Ігор Молодан тим часом закликав використовувати речі, про які зазвичай можна було б не подумати – наприклад, ліхтарик від велосипеда. Його можна зняти з керма і використовувати, щоб щось підсвітити. Таким же чином можна використовувати й портативні батареї, які можна спорудити з автомобільного аккумулятора.

– Ви купуєте автомобільний акумулятор, перетворювач з 12 на 220 вольт, під’єднуєтеся до нього і отримуєте на кілька годин, приміром, робочу розетку на 220. І ціна такого винаходу набагато дешевша, ніж у генератора чи портативної зарядної станції, – розповів він.

Корисними порадами ділиться й Грузія – країна, яка на початку 1990-х жила без світла та газу упродовж кількох років, коли Росія так само розв’язала там військовий конфлікт і продовжила його енергетичним терором.

Давид Рухадзе зараз з гумором згадує ті часи, а тоді, каже, було зовсім не до сміху. В Тбілісі світло ще якось бачили. А от у передмісті і далі – доводилось жити геть без електрики.

– У місті електроенергія була 3-4 години. Я от живу в центрі міста, а в передмісті іноді тижнями не було електроенергії. Навіть анекдот був, що вмикали електроенергію, зчинявся галас. “О, виявляється вони живі!” І вимикали, – розповів Рухадзе.

Для опалення люди використовували керосинові пальники, встановлювали буржуйки прямо у будинках, але не опускали рук. В Україні такий катастрофічний сценарій малоймовірний. Але до того, що в домі не завжди є світло – наразі треба звикати.

Тому не забувайте і про ще один пункт із нашого списку, певно, найголовніший: щойно з’явиться світло, а з ним і зв’язок, зателефонуйте рідним, скажіть, що у вас все гаразд і підтримайте їх. Це досвід, який вчить нас як бути більш економними і раціональними. І плануйте заздалегідь те, що треба зробити. Комфорт може бути навіть при свічках.