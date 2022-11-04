Листопад, 04 в 20:11

Питання зарахування до стажу часу догляду за малолітньою дитиною хвилює багатьох жінок в Україні.

Пенсійний фонд роз’яснив особливості нарахування страхового стажу після того, як відбулися зміни в законодавстві у 2004 році.

Чи зараховується до стажу жінкам час догляду за малолітньою дитиною — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Для того, аби відбулося обчислення пенсії, до страхового стажу зараховують періоди, впродовж яких жінка підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за які з 2004 року сплачувала страхові внески (кожен місяць).

До 1 січня 2004-го час, коли матір доглядала за дитиною віком до трьох років, зараховується у страховий стаж жінки, яка в період народження дитини не працювала, — на підставі документу (свідоцтва про народження дитини).

З 1 січня 2004-го законом України визначено, що страхові внески за матерів, які доглядають за дитиною до трьох років, сплачуються з 1 січня 2005-го.

Саме тому, якщо молода матір доглядала за немовлям (якому до трьох років) у період з 1 січня 2004-го до 31 грудня 2004 року, то його враховують у її страховий стаж на підставі документу, у якому є підтвердження отримання допомоги по догляду за дитиною до трьох років (підійде довідка з управління соцзахисту населення, якщо воно виплачувало матері допомогу).

Після 1 січня 2005-го. Термін догляду за дитиною до трьох років зараховують у стаж жінці, якщо вона отримувала в цей час допомогу, за даними системи персоніфікованого обліку.

Саме тому неважливо, працювала жінка чи ні, до того, як виходила у декретну відпустку (до трьох років).

Період декрету зараховують у трудовий стаж, адже сплачувала та нараховувала внески за жінку держава (за рахунок коштів держбюджету).