Листопад, 04 в 14:50

Карту поляка для громадянина України можна буде отримати без необхідності виїзду в Україну. Міністерство закордонних справ підготувало постанову, яка дозволить це робити у воєводських установах Польщі.

Karta polaka – це підтвердження приналежності до польського народу. Однак вона не видається особам, які мають польське громадянство. Цей документ надає його власнику певні пільги, особливо цінною є можливість оформлення фінансових субсидій та знижок.

Карта поляка для громадянина України – де оформляти

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Громадяни України мають можливість скласти документи до кожного воєводського управління за місцем перебування в Польщі, а не як раніше – лише в польських консульствах за межами країни.

Яка користь від Карти поляка

Власник КП має право:

на звільнення від обов’язку мати дозвіл на роботу;

займатися підприємницькою діяльністю на однакових умовах з поляками;

проходити навчання, докторантуру, а також брати участь у науково-дослідних і дослідно-конструкторських роботах;

користування екстреною медичною допомогою;

на 37% знижки на проїзд Польщею в пасажирських, швидких і експрес-потягах за разовими квитками;

безкоштовний вхід до окремих державних музеїв Польщі;

допомога консула в ситуації, коли життя або безпека під загрозою, в межах його компетенції, із застосуванням та дотриманням митного та міжнародного права;

отримання грошової допомоги на часткове покриття утримання в Польщі у разі подання заяви на постійне проживання. Грошова допомога призначається на строк до 9 місяців;

першість у зверненні за фіндопомогою, призначеною для підтримки поляків за кордоном.

Як підтвердити володіння мовою

Українець, який претендує на Карту поляка, може довести своє знання польської мови, подавши державній екзаменаційній комісії сертифікат про складання іспиту з польської мови як іноземної, свідоцтво про закінчення школи чи навчання в Польщі або свідоцтво про закінчення школи за кордоном з польською мовою навчання.

В чому різниця між КП та Картою побиту

Карта побиту, видана іноземцям, є документом, що підтверджує їх особу під час перебування на території Польщі з різних причин. Важливим правом, яке надається її власнику, є у поєднанні з проїзним документом можливість багаторазового перетину кордону Польщі без необхідності отримання візи. Карта поляка не дозволяє таких дій, і в цьому найголовніша відмінність її від Карти побиту.

Карта побиту також пов’язана з отриманням, серед іншого, дозволу на постійне проживання на території Республіки Польща. У день отримання цього документа Карта поляка стає недійсною, і подати заяву на неї вже неможливо.

Надання карти неповнолітній особі

Карту поляка може отримати також неповнолітній іноземець, якщо її мають обоє батьків або лише один із них, а інший опікун дав письмову згоду консулу, нотаріусу чи воєводі на те, щоб його дитина також мала цей документ. Якщо неповнолітньому виповнилося 16 років, то КП видається лише за його згодою.

Як довго вона дійсна

Термін дії Карти поляка закінчується через 10 років. Заява про його продовження може бути подана не раніше ніж за шість місяців до закінчення терміну дії.

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