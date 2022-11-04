Листопад, 04 в 18:52

У Запорізькій області російські окупанти мають низький рівень морально-психологічного стану особового складу.

Це наслідки незадовільних умов утримання, поганого екіпірування, постійної затримки та неповних виплат грошей за участь у війні проти України, а також зневажливого ставлення військового керівництва РФ до підлеглих, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Водночас російські окупанти продовжують помирати в Україні. У Генштабі розповіли про нові втрати армії РФ у війні на різних напрямках.

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Зокрема, підтверджено інформацію про втрати ворога внаслідок удару по адміністративній будівлі у Голій Пристані Херсонської області. Уточнюється, що 18 російських загарбників знищено та ще двох поранено.

Два дні тому, 2 листопада, в Енергодарі знищили зенітний ракетний комплекс С-300 та вантажівку з боєприпасами, а близько 20 російських військових дістали поранення різного ступеня тяжкості.

День тому, 3 листопада, у Мелітополі ЗСУ завдали ударів по пункту управління ворога, розміщеному в будівлі промислової зони. Відомо про поранення близько 50 загарбників та знищення до 10 одиниць військової техніки РФ. Також пошкоджено орієнтовно 80 одиниць військової техніки різного типу, які ворог розміщував в ангарах.

За останніми даними, у Кам’янці Запорізької області російська армія перемістила особовий склад підрозділів, згорнувши блокпости та комендатуру.