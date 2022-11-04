У мобільному додатку Дія зʼявляться документи про освіту

Листопад, 04 в 17:55

У мобільному додатку Дія з’являться нові цифрові документи — дипломи про освіту та шкільні атестати. Оновлення анонсував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, онлайн-документи можна буде використати під час працевлаштування, вступу до університету чи оформлення у службі зайнятості.

– За час повномасштабної війни багато українців втратили свої дипломи та атестати. Забули вдома під час евакуації, залишили в тимчасово окупованих містах, частина була просто знищена під час ракетних обстрілів. Відновити документи про освіту — доволі складний бюрократичний процес. Тому їхня цифровізація — це не лише про зручність, але і про спрощення життя для тисяч ВПО, – вважає він.

Михайло Федоров зазначив, що уряд вже підтримав відповідну постанову. Він анонсував, що команда фахівців Мінцифри, Міністерства освіти та науки, Державної податкової служби починає працювати над оновленою розробкою.