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Факти / Україна / Суспільство

Київ та ще сім областей: де вимикатимуть світло 5 листопада

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Київ та ще сім областей: де вимикатимуть світло 5 листопада
Фото: Pexels

У суботу, 5 листопада, за розпорядженням Укренерго українцям знову обмежуватимуть електропостачання.

Зокрема, графіки погодинних відключень світла застосовуватимуться у Києві і таких областях:

  • Київській;
  • Чернігівській;
  • Черкаській;
  • Житомирській;
  • Сумській;
  • Харківській;
  • Полтавській.

В Укренерго нагадали, що графіки погодинних відключень передбачають, що певні групи споживачів залишатимуться без світла, але згідно з розкладом, який склали обленерго.

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Відповідні обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

Також в Укренерго запевнили, що ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Тим часом графіки відключення світла 5 листопада можна знайти на сайтах обленерго за посиланням.

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Джерело: Укренерго

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