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Факти / Україна / Суспільство

Немає тіла – не доведеш: військовий РФ на Донецькому напрямку про ставлення до загиблих солдатів

Юля Захарченко, редакторка стрічки
російські військові
Фото: Depositphotos

Військовослужбовець 752 полку Російської Федерації на Донецькому напрямку розповів про нелюдське ставлення командирів до загиблих солдатів. За його словами, трупи окупантів валяються на найвиднішому місці, і ніхто їх не забирає.

Про це свідчить перехоплена Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України розмова російського військового з подругою.

– Ніколи було дзвонити, з оточення виходили. 16 людей вийшло з 36. Двохсотих не дозволяють забирати. Немає тіла – немає справи. Ну, може він у полоні та родичам гроші тримають. Не виплачують, розумієш у чому сенс? Так, вони там валяються, і ми не можемо їх забрати. Ну, а потім я не знаю як: років п’ять, можливо, судитимуться або якось добиватимуться, – припустив російський військовий.

Подруга загарбника уточнила, чи збирають тіла загиблих солдатів РФ. Проте отримала негативну відповідь.

Зараз дивляться

– Тільки хотіла знову сказати, що хитрують-мудрять. І що валяються, тобто, ти їх бачиш чи що? Потім, напевно, якась команда ж їздить, збирає тіла?

У відповідь російський солдат тільки посміявся, відповівши, що ніхто не забирає тіла загиблих.

– Жодної команди взагалі. Це і з контрактниками, так і з усіма поспіль. У Кремінну ми їздили вночі. Б’ють усім поспіль. І на Херсонщині зараз збирається великий наступ, – розповів він.

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Джерело: Міноборони
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