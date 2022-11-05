Немає тіла – не доведеш: військовий РФ на Донецькому напрямку про ставлення до загиблих солдатів
Військовослужбовець 752 полку Російської Федерації на Донецькому напрямку розповів про нелюдське ставлення командирів до загиблих солдатів. За його словами, трупи окупантів валяються на найвиднішому місці, і ніхто їх не забирає.
Про це свідчить перехоплена Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України розмова російського військового з подругою.
– Ніколи було дзвонити, з оточення виходили. 16 людей вийшло з 36. Двохсотих не дозволяють забирати. Немає тіла – немає справи. Ну, може він у полоні та родичам гроші тримають. Не виплачують, розумієш у чому сенс? Так, вони там валяються, і ми не можемо їх забрати. Ну, а потім я не знаю як: років п’ять, можливо, судитимуться або якось добиватимуться, – припустив російський військовий.
Подруга загарбника уточнила, чи збирають тіла загиблих солдатів РФ. Проте отримала негативну відповідь.
– Тільки хотіла знову сказати, що хитрують-мудрять. І що валяються, тобто, ти їх бачиш чи що? Потім, напевно, якась команда ж їздить, збирає тіла?
У відповідь російський солдат тільки посміявся, відповівши, що ніхто не забирає тіла загиблих.
– Жодної команди взагалі. Це і з контрактниками, так і з усіма поспіль. У Кремінну ми їздили вночі. Б’ють усім поспіль. І на Херсонщині зараз збирається великий наступ, – розповів він.