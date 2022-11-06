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Факти / Україна / Суспільство

День визволення Києва: архівні знімки зруйнованої столиці

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Київ
Фото: Depositphotos, Dreamstime

6 листопада відзначають День визволення Києва від німецько-фашистських загарбників. Рівно 78 років тому закінчилася чорна пляма на сторінках історії столиці.

Радянські війська звільнили столицю України від ворога, який перебував на території протягом 778 днів.

За цей період історичний центр Києва буквально перетворився на руїну. Радянське командування вдалося до тактики спаленої війни та наказало замінувати всі важливі об’єкти життєзабезпечення, мости через Дніпро, окремі житлові будинки, адміністративні будівлі, театри, музеї, а також Успенський собор Києво-Печерської лаври.

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До Дня визволення Києва Факти ICTV підготували архівні фотографії Києва під час окупації.

День визволення Києва: архівні фотографії

Софіївська площа у 1941 році та зараз

софія київська

Такий вигляд мав нинішній Майдан Незалежності 

Успенський собор Києво-Печерської лаври

Хрещатик

На першому фото зображений Хрещатик весною 1941 року, ще до приходу німців. Далі фото після.

Хрещатик до приходу німців весна 1941

Хрещатик у роки війни

Хрещатик у роки війни

Корпус Національного університету імені Тараса Шевченка у 1943 році та зараз

Корпус університету ім Шевченка у роки війни

Корпус університету ім Шевченка у роки війни

КНУ ім. Т. Шевченка

КНУ ім. Шеввченка

Місто у руїнах

київ у роки війни

київ у роки війни

київ у роки війни

київ у роки війни

київ у роки війни

Зруйновані мости

київ у роки війни

київ у роки війни

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