Листопад, 06 в 9:07

У Києві та семи областях сьогодні, 6 листопада, ввели графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомляє національна енергетична компанія Укренерго.

Сьогодні диспетчерський центр НЕК Укренерго надав обленерго обсяги для обмеження електропостачання споживачам у Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській і Полтавській областях.

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Введено в дію графіки погодинних відключень.

Знайти інформацію про заплановані відключення для конкретних області чи міста можна на сайті, в особистому кабінеті або в соціальних мережах відповідного обленерго.

Посилання на сайти доступні на сторінці Укренерго та на сайті Міністерства енергетики.

Наголошується, що обмеження споживання електроенергії необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після ракетних обстрілів та атак дронами.

Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово.