Листопад, 07 в 23:50

У вівторок, 8 листопада, будуть застосовані планові графіки відключень для споживачів у сімох областях і Києві. Аварійних відключень не заплановано.

Про це повідомили у НЕК Укренерго.

– Протягом доби будуть застосовані планові графіки відключень для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Введення графіків аварійних відключень, поки що, не передбачається, – йдеться у повідомлення.

В Укренерго нагадали, що обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій.

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Українців закликали дотримуватися ощадливого споживання електроенергії та не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Зазначимо, що відчутне полегшення з електропостачанням у Київській області та у північному регіоні можливе вже за тиждень, якщо не буде нових ворожих обстрілів енергосистеми.

Про це заявив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький. За його словами, найбільш складна ситуація залишається у Київському і Харківському регіонах.