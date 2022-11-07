Листопад, 07 в 12:54

Українські біженці та внутрішньо переміщені особи можуть отримати необхідну допомогу від благодійної організації Mercy Corps.

Що передбачає допомога від організації Mercy Corps, хто може її отримати та як це зробити – дивіться в нашому матеріалі.

Mercy Corps: хто це та яку допомогу надають

Mercy Corps (Корпус Милосердя) — це глобальна команда гуманітарних організацій, що працюють разом та допомагають людям, які опинилися у скрутному становищі.

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– Наша місія – полегшити страждання, бідність і гноблення, допомагаючи людям будувати безпечні, продуктивні та справедливі спільноти, – зазначають в організації.

Мерсі Корпс із перших днів повномасштабної війни в Україні надавала допомогу українським біженцям та ВПО.

– Ми надаємо екстрену грошову допомогу біженцям та ВПО, щоб вони могли задовольнити свої основні потреби. Ми також фінансуємо місцеві організації в Україні, які найкраще знають свої спільноти та ефективно працюють над вирішенням нагальних потреб, – зазначають в організації.

Місцеві українські організації коштом Mercy Corps організовували евакуацію людей з найгарячіших точок, надавали українцям необхідну медичну допомогу, забезпечували населення продуктами харчування та ліками, а також надавали психологічну підтримку.

– Мерсi Корпс також підтримав організації, що створили гарячі лінії та веб-сайти для отримання та збору надійної інформації для українських біженців та громадян третіх країн, які перетинають кордони сусідніх країн. Це, наприклад, інформація про те, як отримати доступ до юридичних послуг, притулку тощо, – йдеться на сайті компанії.

Організація провадить свою діяльність в Україні офіційно з дозволу Міністерства юстиції.

Сьогодні Мерсі Корпс продовжує фінансувати місцеві благодійні організації, які надають гуманітарну допомогу тим українцям, які цього найбільше потребують.

– Корпус милосердя розміщений в Україні та прилеглих регіонах, фінансуючи та працюючи разом із місцевими організаціями, які знають свої спільноти найкраще, – йдеться на сайті організації.

Як отримати допомогу

Оскільки Мерсі Корпс співпрацює з українськими організаціями, отримати необхідну допомогу можна через них.

Наприклад, Український інститут партнерства та сталого розвитку доставляв свіжоприготовлені продукти харчування до окупованих сіл Київщини. А Львівська аграрна палата доставляла фрукти та овочі через свою велику мережу сільськогосподарських працівників до сіл Чернігівської та Харківської областей, а також непродовольчі товари першої необхідності у Миколаївську, Сумську та Полтавську області.

Організація Responsible Citizen надала продовольчі набори, ліки, продукти харчування та гігієни для 430 дітей та дорослих.

Львівський міський дитячий театр Юрашки відкрив у Львові простір для дітей із сімей ВПО, де малеча може весело проводити час.

А за фінансової підтримки Корпусу милосердя організація Fundacja w Strone Dialogu, що розташована у Кракові, придбала автокрісла для дітей, організувала переїзд та проживання для українських біженців.

Щоби отримати гуманітарну допомогу, українець має звернутися до благодійної організації, яка співпрацює з Мерсі Корпс.

Щодо екстренної грошової підтримки, то наразі інформації про її надання немає. Ще наприкінці літа 2022 року, організація повідомила, що найближчим часом планує запускати проєкт допомоги у Києві. Проте зараз інформації про нову грошову допомогу немає.