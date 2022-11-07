Листопад, 07 в 14:24

27 жовтня відбулася урочиста церемонія нагородження провідних компаній України Премією HR-бренд 2022.

Премія HR-бренд – це незалежна авторитетна премія країни за найкращу роботу з людським капіталом, з репутацією та іміджем компанії як роботодавця.

Цього року фокусом Премії HR-бренд 2022 стало переналаштування компаніями своєї роботи з людським капіталом в умовах нових реалій. Організатор Премії HR-бренд Україна – grc.ua

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Протягом вересня-жовтня номінанти презентували свої проєкти на Всеукраїнському онлайн-марафоні презентацій кейсів номінантів Премії Досвід роботодавців в умовах війни.

На онлайн-марафоні Премії HR-бренд були представлені понад 50 кейсів, номінованих на здобуття Премії, від 39 провідних компаній України. Ознайомитися з виступами компаній-номінантів можна тут.

27 жовтня в онлайн-форматі відбулася церемонія нагородження переможців Премії HR-бренд 2022. Усі проєкти оцінювалися експертним складом Журі Премії за трьома критеріями:

А ктуальність задуму.

Сучасність методів реалізації (оригінальність інструментів та підходів).

Ефективність та результативність проєкту.

ПЕРЕМОЖЦІ ПРЕМІЇ HR-БРЕНД 2022

за оцінкою експертного складу Журі переможцями визначено такі проєкти компаній*:

*усі переможцi названi в алфавiтному порядку, без присудження місць

Номінація H2H strategy

Ciklum – проєкт Разом крізь шторм: людяність комунікацій у турбулентні часи.

Eldorado – проєкт Human to Human: Нове обличчя Eldorado.

Номінація HR воєнного часу

ЕРАМ – проєкт Управління талантами в часі війни: як компанія ЕРАМ підтримує багатотисячну команду та зберігає ефективність.

Кернел – проєкт Люди – Бізнес – Україна. Місія порятунку.

KIDDISVIT – проєкт KIDDISVIT – трансформація компанії від лідера в галузі товарів для дітей до волонтерської організації міжнародного рівня.

Нова пошта – проєкт Штаб SOS.

PepsiCo – проєкт Ти не один з родиною PepsiCo.

UKRSIBBANK BNP Paribas Group – проєкт People First. Соціальна програма підтримки в період воєнного стану.

Номінація Героїчний бренд

ДТЕК – проєкт Воїни світла.

Укрзалізниця – проєкт Залізно до Перемоги!

Номінація Найкращий проєкт з навчання та розвитку

Intellias – проєкт Career Hub. You manage your career.

Кернел – проєкт Re: Індустрія знань.

Номінація Комунікація як запорука сталості бізнесу

Нова пошта – проєкт Нова пошта Гранд Пікнік.

ОЛІС – проєкт Диявол у дрібницях, або Як почути своїх.

Номінація Digital HR

N-IX – проєкт Використання роботизованої автоматизації для ефективної публікації вакансій та аналізу подач кандидатів.

KIDDISVIT – проєкт Асистент-бот як система управління ефективністю персоналу.

Номінація Культурний код компанії

Дарниця – проєкт #ФармОборона. Кожен на своєму місці.

Innovecs – проєкт Культурний код ДНК SPECIFIC.

Номінація E-learning проєкт року

ЕРАМ – проєкт IT Fundamentals for Ukrainian Switchers.

Номінація HR маркетинг в дії

ЕПІЦЕНТР – проєкт IQ офіс. Офіс майбутнього.

ОККО – проєкт Спільнота Достойна робота в Україні. Власний job-ресурс – завжди гарна ідея.

Номiнацiя Well-being проєкт року

ЕРАМ – проєкт Побудова системи добробуту для спеціалістів ЕРАМ та well-being підтримка під час війни

Номінація Нестандартний рекрутинг

Mazars в Україні – проєкт Хедхантимо рідню.

Номінація Благодійний проєкт року

SPD-Ukraine – проєкт SPD Donut Auction.

Номінація Соціальний проєкт року

GlobalLogic – проєкт Навчання під час війни: кейс відкритих курсів IT Basics та IT Switch від GlobalLogic Education.

ЕПІЦЕНТР – проєкт Соціальні ініціативи ГК Епіцентр К.

Номінація Залучення талановитої молоді

DataArt – проєкт The Proggy-Buggy International Programming Contest.

МХП – проєкт Разом до успіху: впровадження дуальної освіти в МХП.

Номінація Вибір Журі

ПУМБ – проєкт Говоримо українською.

Номінація Вибір grc.ua

Астарта-Київ – проєкт HR-стратегія «На шляху до глобальної агроекосистеми: люди – в центрі перетворень.

Ашан – проєкт Auchan Україна.симфонія.багатоголосся.

Варус – проєкт Психологічна підтримка.

Контінентал Фармерз Груп – проєкт Трансформація корпоративної культури.

Партнерська номінація Піклуємось, не зупиняємось вiд TEVA

ЕРАМ – проєкт Побудова системи добробуту для спеціалістів ЕРАМ та well-being підтримка під час війни.

– Сьогодні турбота про фізичне та ментальне здоров’я, добробут, про себе і рідних важлива як ніколи. Бо щоб перемогти, ми маємо бути сильними. Тому ми в Тева прагнемо відзначити програми і проєкти, які не зупиняють, а посилюють турботу. Один із таких проєктів ми побачили у колег з EPAM. Він надихнув нас, і ми раді відзначити його у спеціальній номінації, – коментує HR-директорка Teva Лілія Дубас.

Партнерська номінація Бізнес з людяним обличчям від PIN-UP

Eldorado – проєкт Human to Human: Нове обличчя Eldorado.

– Ми обирали фаворита в номінації H2H strategy, і ним стала компанія Ельдорадо. Коли ми ознайомилися з їхнім проєктом Human to Human: Нове обличчя Eldorado, нам були близькими їхні цінності й підходи до роботи з командою, ніби вони розповідають про нас: людиноцентричність, партнерство, гнучкість, постійне вдосконалення. Ми вважаємо, що створення людиноцентричної та клієнтоорієнтованої культури – це шлях до успіху в бізнесі. PIN-UP, як і Ельдорадо, працює над лояльністю і довірою наших співробітників. Ми також розуміємо, що завдяки навчанню та високій залученості працівників, компанія швидше трансформується та реалізує зміни. Ми вітаємо Ельдорадо, бажаємо їм розвитку, нових бізнес-звершень, і високого відсотка eNPS у компанії, – прокоментувала CHRD PIN-UP Оксана Ізмайлова

Партнерська номінація Human-centric communications success від Handy.ai

OTP bank – проєкт OTP Helps Ukraine

– Серед усіх кейсів ми виділили саме банк, адже це підприємство критичної інфраструктури, від діяльності якого залежить благополуччя людей. Завдяки налагодженій людиноцентричній комунікації проєкт “ОТР Helps Ukraine” відновив та забезпечив безперебійну роботу компанії, – зазначила співзасновниця IT компанії Handy.ai Ірина Андрющенко.

Партнерська номінація від Kestria

Uklon – проєкт Empowered Value Proposition як новий інструмент сучасного хайрингу.

– Останні декілька років пошук талантів ставав дедалі важчим. Компанії шукали нестандартні підходи, щоб виграти на ринку кандидата. Події лютого 2022 внесли багато коригувань. З одного боку, безробіття та закриття бізнесів, з іншого – найбільш стійкі та яскраві таланти все одно в дефіциті. Змінилось все і не змінилося нічого: релокація бізнесів та людей всередині країни впливають як на процеси пошуку, так і на утримання персоналу, – коментує директорка агентства з підбору персоналу grc.ua, що представляє Kestria Ukraine, Наталія Слинько.

Слинько додає, що виїзд понад 5 млн українців вплинув не тільки на український ринок праці, а й глобально на європейський ринок та ринок інших країн.

– Але потреба в досвідчених, стійких до стресу, здатних гнучко змінювати підходи до роботи фахівців залишилась. І битва за таланти набула інших обрисів, але не припинилася, – каже Наталія Слинько.

На церемонії нагородження також були визначені три найкращі презентації проєктів на Всеукраїнському онлайн-марафоні Премії HR-бренд 2022 за результатами онлайн-голосування учасників марафону.

Спеціальна нагорода Найкраща презентація проєкту

За підсумками онлайн-голосування присуджена:

IBOX BANK – проєкт Трансформація HR-департаменту у волонтерський хаб.

ДТЕК – проєкт Воїни світла.

ПУМБ – проєкт Говоримо українською.

– Війна суттєво змінила підходи до управління талантами в більшості компаній. У такі важкі для країни часи ми не втратили людяності і довели не на словах, а на ділі, що люди – це наш капітал і основна цінність бізнесу. Фокусована оперативна побудова нових процесів, які забезпечують порятунок людей, безпеку їхнього життя і праці в нових реаліях, підтримка та розвиток психологічної стійкості працівників – це стало основним фокусом уваги HR-команд, – зазначає директорка Премії HR-бренд Україна, grc.ua Лариса Онипко.

Онипко додає, що саме роботодавці стали точкою опори для працівників, проявили підтримку і турботу, балансуючи потреби бізнесу і потреби людей, підтримуючи продуктивність команд і ментальне здоров’я працівників.

– Важливо висвітлити такі практики, як в умовах війни працюють human to human стратегії. Важливо мати якісний обмін досвідом, надихатися сміливістю тих, хто працює, апробовує нове, переналаштовує моделі і ділиться здобутками. Те, що напрацьовуємо ми зараз в умовах війни, – унікальне для світових практик, – додає Лариса Онипко.

Голова журі Премії HR-бренд 2022, професор із фінансів Київської бізнес-школи, президент CFO Club Ukraine та керуючий партнер компанії FINART Smart Solutions Михайло Колісник зазначив, що оглядаючи портфель поданих до номінування проєктів, перебуваєш під враженням від добре зробленої та професійної роботи справжніх професіоналів.

– Їхні здобутки можна з гордістю та впевненістю показати не лише в Україні, а й на міжнародних платформах як зразки найкращих результативних передових практик менеджменту людського капіталу, – додав Колісник.

За те, що все відбулося професійно і якісно, оргкомітет Премії HR-бренд висловлює подяку номінантам, членам журі та партнерам Премії: