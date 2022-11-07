Вимкнення світла в Києві: графіки відключень тимчасово не діють
7 листопада в Києві тимчасово не діятимуть графіки стабілізаційних відключень світла, доки триватимуть екстрені вимкнення світла.
Як повідомили у ДТЕК, екстрені відключення в місті запровадили відповідно до розпорядження НЕК Укренерго задля уникнення масових аварій на енергообладнанні, тому що в Києві значно зросло споживання електроенергії.
Планові відключення світла за попередньо узгодженими графіками почнуться відразу після нового розпорядження Укренерго.
Нагадаємо, що, згідно з розкладом, опублікованим на сайті Yasno, світло мають вимикати в середньому на 8-12 годин. Щодня – до 2-3 відключень по 3-4 години.
Світло не обов’язково вимикатимуть на 12 годин. Опубліковані три черги відключень не означають, що електроенергія буде відсутня протягом усіх часових проміжків.
Інтервали в графіку в окремих випадках може бути посунуто приблизно на 40 хв.
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Графік відключення світла у Києві для групи 1
Графік відключення світла у Києві для групи 2
Графік відключення світла у Києві для групи 3
На сайті Yasno працює оновлений спрощений графік відключення світла в Києві.
Достатньо просто ввести адресу в рядок пошуку, після чого з’явиться час потенційного відключення електроенергії протягом дня і тижня.
Також графіки стабілізаційних відключень електроенергії можна переглянути на сайті ДТЕК за посиланням.
Світло в Україні відключають через значні руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак. Зменшення споживання електроенергії допомагає мінімізувати навантаження на систему і, відповідно, швидше її полагодити.
Українців також просять економити електроенергію і вимикати всі зайві електроприлади з 07:00 до 23:00. Власників бізнесу закликали обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і ТЦ.