ВПО можуть втратити щомісячні виплати, якщо не житимуть за місцем реєстрації

Листопад, 07 в 10:42

Якщо перевірка встановить, що внутрішньо переміщена особа (ВПО) не проживає за місцем реєстрації, і не з’являться у 10-денний термін після перевірки для підтвердження своєї присутності, то втратить право на відповідні виплати.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

За його словами, від правоохоронних органів та місць розміщення ВПО надходить доволі велика кількість звернень про те, що частини з них немає за місцем реєстрацієї, тому й проводяться такі перевірки.

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– Звісно, людина могла піти в лікарню, на базар тощо. Тому залишається повідомлення про те, що ВПО має в 10-денний строк звернутися до органу соцзахисту, де вона реєструвалася. Якщо людина проходить ідентифікацію – питань немає і вона продовжує отримувати свої виплати, – пояснив Музиченко.

Чиновник наголосив, що перевірити всіх неможливо, для цього просто немає ресурсу, тому йдеться про вибіркові перевірки.

Якщо відсутність ВПО у зареєстрованому місці підтверджується, виплати припиняються з наступного місяця після проведення перевірки. Проте, якщо переселенець згодом звернеться і надасть відповідні документи, то виплати можуть поновити.