Листопад, 07 в 8:13

Наприкінці травня Верховна Рада проголосувала за подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 23 серпня 2022 року. Таким чином, мобілізувати можуть громадян вікон від 18 до 60 років, які спроможні виконувати військовий обов’язок.

Хто підлягає під загальну мобілізацію – дізнавалися Факти ICTV.

Що таке загальна мобілізація

Загальна мобілізація — це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил, який проводиться одночасно на всій території України.

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Він стосується всіх органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних сил України, інших військових формувань, органів і сил Цивільної оборони України, галузей національної економіки, державних та приватних підприємств, установ і організацій.

Мобілізація проводиться протягом 90 днів після її оголошення.

У цей період мобілізації підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років (переважно чоловіки), які можуть виконувати військовий обов’язок.

Після її оголошення в державі проводяться спеціальні заходи, зокрема, призов військовозобов’язаних до ЗСУ на військову службу.

За необхідності зазначені особи призиваються на військову службу командирами відповідних військових частин за розпорядженням Генерального штабу Збройних сил України.

Кого саме призвуть

До призову підлягають усі громадяни України, придатні до військової служби або ті, які перебувають в запасі (резервісти).

Кожний військовозобов’язаний має відповідне військове звання. Мобілізації підлягають військовозобов’язані віком від 18 до 60 років, але першочергово призивають тих, хто має досвід у військовій справі.

Загалом всі громадяни зобов’язані з’являтися за викликом військових комісаріатів для постановки на військовий облік і визначення призначення на воєнний час.

Призивати будуть не усіх військовозобов’язаних, необхідну кількість призовників має визначити генштаб РНБО.

Загальна мобілізація відбувається у чотири етапи, які впроваджуються відповідно до потреб та можливостей під час активних бойових дій.