Листопад, 08 в 14:39

Питання зарахування до стажу часу догляду за малолітньою дитиною непокоїть багатьох чоловіків в Україні.

Чи зараховується до стажу чоловіків час догляду за малолітньою дитиною і як це відбувається — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи зараховується період догляду за дитиною до страхового стажу чоловіку

Час догляду за дитиною до трьох років можуть зарахувати до страхового стажу, якщо інформацію про факт догляду надали органи соцзахисту до системи персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України.

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Перевірити це можна на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Як оформити відпустку з догляду за дитиною

Насамперед чоловік повинен надати за місцем своєї роботи заяву з проханням про декретну відпустку. Також копію свідоцтва про народження дитини. Потрібна довідка про те, що мати дитини не пішла в декрет за своїм місцем роботи і не претендує на допомогу, або вийшла на роботу до закінчення терміну відпустки і виплати з догляду за дитиною їй припинені. Після оформлення декретної відпустки на батька грошова допомога буде надаватися йому в повному обсязі, а після переоформлення, якщо мати вийшла на роботу до закінчення терміну відпустки, в тому обсязі, що залишився. За чоловіком, так само, як і за жінкою, закріплюється право на збереження робочого місця та нараховується пенсійний стаж. Батько також може перейти на часткову зайнятість і продовжувати працювати, перебуваючи в декреті.