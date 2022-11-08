Листопад, 08 в 17:19

Сьогодні всі українці мають одне заповітне бажання – якнайшвидше перемогти ворога, з мінімальними втратами.

Потужний волонтерський рух, який був створений ще на початку російського вторгнення в 2014-му, намагається максимально задовольняти потреби наших військовиків.

Величезна допомога приходить від благодійних фондів, створених різними організаціями. Серед таких – фонд Slots City Foundation, повну інформацію про який можна знайти на офіційному сайті.

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Чим займається фонд Slots Cit y

Засновником фонду є наземне казино Slots City – компанія, добре відома любителям ігрових автоматів. Ще на початку війни компанія оголосила про благодійну акцію, яка передбачає відрахування суми в 10 грн з кожного внесеного депозиту.

Наскільки така акція є дієвою, можна судити з того, що зібрані гроші досить швидко стали нараховувати мільйон гривень, надісланий на потреби ЗСУ.

Окрім того, компанія не лише переорієнтувала свою діяльність на допомогу ЗСУ, але й змінила роботу колл-центру, адаптуючи її під реалії військового часу.

За час роботи фонду онлайн-казино Слотс Сіті зібрали близько 7 074 550 грн. А про те, наскільки активні в своїх іграх гості, що вибирають різні ігрові автомати, свідчить інша цифра, зібрана за червень 2022 року — це 2 675 800 грн.

Долучайтесь до допомоги та отримуйте від казино онлайн-бонус за реєстрацію, а частина грошей з вашого депозиту відправиться у фонд.

Як ще Slots City Foundation допомагає наблизити перемогу

Діяльність фонду не обмежується грошовою допомогою:

Представники організації купують нові авто та забезпечують ремонт старої транспортної техніки. Так, наприклад, онлайн-казино Slots City змогло передати військовикам сім автомобілів, один з яких – вантажівка.

Компанія купує та передає рації, тепловізори, снайперське обладнання – все, що замовляють бійці. Передача замовникам відбувається у форматі з рук в руки.

Співпрацює онлайн-казино Слотс Сіті і з волонтерським рухом Рука допомоги, який забезпечує гуманітарний напрямок у роботі з вимушеними переселенцями.

До прикладу, фонд Слотс Сіті вже зміг допомогти 35 окремим бригадам морської піхоти, 61 и 93 бригадам Збройних сил України, а ще надіслати все необхідне для 112, 114, 122 ТрО ЗСУ.

Компанія також співпрацює з 94 і 228 батальйонами територіальної оборони. У компанії стверджують, що особисто знають кожного героя та обов’язково перевіряють техніку на справність.

Де можна переглянути звітність про роботу фонду Slots City

Отримати всі необхідні дані стосовно роботи фонду Slots City, включно зі звітністю, можна на сайті компанії. Також там подають заявки на допомогу.

Окрім купівлі нового обладнання, наземне казино Слотс Сіті організовує послуги з ремонту техніки та обладнання.

Для цього представники казино шукають спеціалістів, які можуть виконати такі роботи. Також вони організовують послуги з пошиття одягу для бійців.

Наземне казино Слотс Сіті стверджує, що робота фонду не буде припинятися протягом дії воєнного стану. Пропонуючи вносити депозити, організація залучає до благодійності усіх любителів ігрових автоматів.