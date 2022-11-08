Мова у рації має значення. Як бійцю ЗСУ вдалось перейти на українську та чому це важливо

Листопад, 08 в 19:47

Напередодні Дня української мови та писемності Факти ICTV поспілкувалися із захисником України Артуром Тураєвим, який із початком повномасштабного вторгнення став одним із секс-символів української армії.

Артур Тураєв родом із Миколаєва. Навчався у звичайній школі. Оточення було переважно російськомовне. Захищає Україну із 2015 року. Але саме після повномасштабного вторгнення Росії вирішив перейти на українську мову.

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– Мене змусило перейти на українську мову усвідомлення того, за що ми боремося. Це не тільки за якісь матеріальні цінності та за територію, а за національність як таку. Тому я вважаю, що нам треба переходити на українську мову, особливо військовим. Тому що це є таким собі тригером, від якого ми маємо відштовхуватися для подальших виконань завдань, – каже боєць.

Розповідає, що почав говорити українською завдяки оточенню, в якому опинився в певний момент.

– Переломний момент був тоді, коли я опинився з тими людьми, які в принципі все життя розмовляли українською. І перші кілька тижнів я спілкувався російською, потім мені стало незручно, тому що зі своїми побратимами легше спілкуватися однією мовою. Спочатку я навіть дискутував, чи це потрібно. Але потім прийшло усвідомлення того, за що ми все це робимо, – розповідає Артур.

Українська мова в рації має значення.

– Коли ти безпосередньо в бойових діях, то набагато ефективніше і легше спілкуватися українською, тому що ти розумієш, що ти серед своїх. І навіть коли з суміжними підрозділами працюєш, коли по рації чуєш їхній голос, то ти на ментальному рівні, в усвідомленні розумієш, що це твої побратими справа, зліва, позаду, спереду, і почуваєш себе спокійніше. Це індикатор того, що навколо твоя підтримка. Тому я з початку березня почав переходити на українську мову. Я і зараз нею недосконало володію, але я навчаюся, і за пів року я більш-менш нормально спілкуюся, – говорить захисник.

Російської ще багато навколо, і відійти від неї складно, але головне – старання.

– Моє рідне місто Миколаїв. Там 95% населення, як правило, російськомовні. І мені теж було нелегко перейти, але я це зробив, і зараз я намагаюся спілкуватися українською в побуті. Буває, змішуються думки, тому що навколо мене багато російськомовних людей. Соціум ще не весь перейшов на українську. Але я стараюся, – каже боєць.

Тим українцям, які не хочуть переходити на українську, не варто прикриватися російськомовними військовими. Бо ці російськомовні бійці на фронті захищають саме українськість.

– Я би не прикривався військовими. Тому що давайте не забувати, чого прийшли росіяни до нас. Перший їхній привід – це якраз був захист російськомовних, тому не потрібно говорити, що мова не має значення. Ми захищаємо культуру, а в культурі один із найперших пунктів – це мова, і ми маємо її захищати, – каже Тураєв.

Він також зазначив, що Радянський Союз у 30-х роках минулого століття якраз і почав переписувати і вносити правки до української мови.

– Звичайно, в мене також багато знайомих, які спілкуються російською. Тому що багато підрозділів, у яких я служив, саме в Миколаєві, Скадовську, російськомовні регіони. Але не потрібно прикриватися хлопцями. Тому що в них буде свій тригер, рано чи пізно хлопці перейдуть. Не потрібно змушувати, потрібно навчати, – говорить військовослужбовець.

У будь-якому випадку, чим би не керувалися люди – модою чи небажанням асоціюватися з ворогом, – перехід на українську треба заохочувати і підтримувати.

– Одна із причин ще, чому я перейшов на українську. Я не хочу нічого спільного мати зі свинособаками. І взагалі багато хто каже, що російська мова їм більше подобається, що українська не така красива. Але потрібно обирати контент і соціум, у якому ти спілкуєшся. Наприклад, фільми набагато краще перекладені українською. Навіть комедії українською… ви будете сміятися весь фільм, весь вечір. Дуже гарні слова в нас є, – говорить боєць.

Також він згадує про найвеличніший та наймогутніший літак Мрія:

– Найбільший літак у світі – Мрія, яку росіяни зруйнували, але ми обов’язково збудуємо нову. Корабель, який прокладає шлях на Антарктиці, – не лєдокол, це “криголам”, теж звучить. Чи кохання, не “заниматься любовью”, а займатися коханням, це ж благородно. Багато літератури, пісень можна знайти красивих.

Фото: Arthur Turaev