Листопад, 08 в 9:20

8 листопада в Києві триватимуть планові графіки відключень для споживачів. Введення графіків аварійних відключень наразі не передбачається.

Як повідомили в Укренерго, планові графіки діятимуть, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій.

Планові відключення світла за попередньо узгодженими графіками почнуться відразу після нового розпорядження Укренерго.

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Нагадаємо, що, згідно з розкладом, опублікованим на сайті Yasno, світло мають вимикати в середньому на 8-12 годин. Щодня – до 2-3 відключень по 3-4 години.

Світло не обов’язково вимикатимуть на 12 годин. Опубліковані три черги відключень не означають, що електроенергія буде відсутня протягом усіх часових проміжків.

Інтервали в графіку в окремих випадках може бути посунуто приблизно на 40 хв.

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Графік відключення світла у Києві для групи 1

Графік відключення світла у Києві для групи 2

Графік відключення світла у Києві для групи 3

На сайті Yasno працює оновлений спрощений графік відключення світла в Києві.

Достатньо просто ввести адресу в рядок пошуку, після чого з’явиться час потенційного відключення електроенергії протягом дня і тижня.

Також графіки стабілізаційних відключень електроенергії можна переглянути на сайті ДТЕК за посиланням.

Світло в Україні відключають через значні руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак. Зменшення споживання електроенергії допомагає мінімізувати навантаження на систему і, відповідно, швидше її полагодити.

Українців також просять економити електроенергію і вимикати всі зайві електроприлади з 07:00 до 23:00. Власників бізнесу закликали обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і ТЦ.