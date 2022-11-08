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Факти / Україна / Суспільство

У семи областях та Києві знову запровадили екстрені відключення світла

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У семи областях та Києві знову запровадили екстрені відключення світла
Фото: Pixabay

Сьогодні, 8 листопада, у Києві, а також Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях знову запровадили аварійні відключення електроенергії.

Зранку в Укренерго повідомили, що сьогодні будуть лише планові відключення. Проте зараз стало відомо, що запроваджують екстрені обмеження постачання електрики.

Додаткові обмеження необхідні через те, що зростає споживання електроенергії у зв’язку із похолоданням.

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Це призводить до збільшення навантаження на обладнання та дефіциту електроенергії в енергосистемі. Виникає загроза аварій, не менш складних, ніж ті, що сталися через обстріли ворога, – зауважили в Укренерго.

Водночас планові графіки погодинних відключень впродовж доби діють по всій території України. Інформацію щодо відключень у кожному регіоні має надати місцевий оператор розподільчих мереж – обленерго.

В Укренерго закликають українців ощадливо споживати електроенергію. Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово.

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