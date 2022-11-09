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Факти / Україна / Суспільство

Бавовна, орк і Бандера-смузі: що означають слова, які з’явилися під час війни (тест)

Валентина Чорна, редакторка стрічки
ЗСУ

З початком повномасштабної війни у вжитку українців з’явилося чимало нових слів, які описують сьогоднішні події.

Деякі з них символізують силу та впевненість нашого народу, а деякі – іронічно висміюють поведінку противника.

Війна змінила й значення добре відомих всім фраз. Тепер українці вже зовсім по-іншому сприймають такі слова, як тривога, град, розтяжка чи приліт.

Зараз дивляться

До Дня української писемності та мови Факти ICTV підготували тест, щоб перевірити, наскільки добре ви знаєте слова, що з’явилися чи набули нового значення під час війни.

Українська мова багата й на різноманітні діалекти, оскільки у кожному регіоні можна почути незвичні слова, характерні лише для цієї місцевості.

Саме тому Факти ICTV пропонують пройти тест на знання українських діалектів.

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