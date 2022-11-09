Листопад, 09 в 8:51

День української писемності та мови відзначають щорічно 9 листопада. Свято започаткували у 1997 році указом президента України.

Дата Дня української мови та писемності припадає на православне свято – день вшанування преподобного Нестора-літописця – послідовника творців слов’янської писемності Кирила та Мефодія. Дослідники вважають, що саме з його праці починається писемна українська мова.

Упродовж століть українська мова, як і український народ, зазнавала утисків та заборон з метою її знищення з боку різних держав.

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5 цікавих фактів про українську мову:

Українська мова має напівофіційний статус у США (округ Кук штату Іллінойс);

Найдовше слово в українській мові – дихлордифенілтрихлорметилметан;

Найбільша кількість слів в українській мові починається з літери П. Найменш уживаною виявилась літера Ф;

В українській мові найбільше синонімів, а саме 45, має слово бити;

Наприкінці XVI – початку ХІХ ст. в Україні використовувалася система письма під назвою козацький скоропис.

Українську офіційно визнали літературною після видання Енеїди Івана Котляревського. Тож Котляревського вважають основоположником нової української мови. А ось найбільше перекладів серед українських творів має Заповіт Тараса Шевченка: його переклали 147 мовами народів світу.

Також Факти ICTV підготували тест з української мови до Дня української мови та писемності.

Станом на березень 2022 року 83 % громадян України підтримують, щоб українська залишалася єдиною державною мовою в країні.

Попри повномасштабну війну Росії проти України, 9 листопада відбудеться ХХІІ радіодиктант національної єдності. Долучитись до написання зможе будь-хто охочий у різних куточках світу.

Радіодиктант розпочнеться об 11.00. Факти ICTV розповідали, де транслюватимуть ХХІІ радіодиктант національної єдності.