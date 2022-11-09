Центр Авто попереджає: в Україні збільшили штрафи для водіїв за непроходження технічного контролю

Листопад, 09 в 9:27

В Україні збільшать штрафи за деякі адміністративні правопорушення. Про це повідомляє Центр Авто. Зокрема, збільшено штраф за повторне керування транспортним засобом, який підлягає обов’язковому технічному контролю, але своєчасно його не пройшов.

Відповідні зміни передбачені Законом про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини, який 3 листопада підписав президент Володимир Зеленський. Це законопроєкт №4049 авторства Мін’юсту.

Зокрема, цим законом парламент зробив жорсткішою санкцію статті за повторне протягом року вчинення порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами (стаття 121 Кодексу про адмінправопорушення).

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Як зазначає Центр Авто, йдеться про:

1) повторне керування водієм транспортним засобом, що має несправності системи гальмового або рульового керування, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи інші технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація його забороняється, або переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів;

а також про:

2) повторне керування водієм транспортним засобом, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів, що має несправності, передбачені вище, або технічний стан і обладнання якого не відповідають вимогам стандартів, правил дорожнього руху і технічної експлуатації;

3) повторне керування водієм транспортним засобом, який підлягає обов’язковому технічному контролю, але своєчасно його не пройшов.

До змін було передбачено, що таке порушення призводить до позбавлення права керування авто на термін від 3 до 6 місяців, або адміністративного арешту від 5 до 10 діб.

Тепер до санкції у вигляді позбавлення прав додається штраф від 850 до 1 700 грн. Водночас водіям загрожуватиме також позбавлення прав чи адмінарешт.

Як зазначається в новому законі, відповідні порушення тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на термін від 3 до 6 місяців або адміністративний арешт від 5 до 10 діб.

Цікаво, що ідея Мін’юсту під час подання цього проєкту полягала у скасуванні адміністративного арешту як санкції, але, вочевидь, законотворці вирішили її змінити.