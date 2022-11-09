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Факти / Україна / Суспільство

Кошти на перший розвідкомплекс ШАРК від ініціативи ОКО ЗА ОКО зібрано

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Кошти на перший розвідкомплекс ШАРК від ініціативи ОКО ЗА ОКО зібрано

13 млн грн на перший розвідкомплекс ШАРК зібрано в межах спільної ініціативи ОКО ЗА ОКО мережі АЗК ОККО і фонду Повернись живим.

ШАРК – це новітня українська розробка, здатна ефективно коригувати вогонь артилерії, зокрема й систем залпового вогню HIMARS, та виконувати ще низку бойових завдань, йдеться у повідомленні на сайті ОККО.

– 1 листопада стартувала спільна ініціатива мережі АЗК ОККО і фонду компетентної допомоги армії Повернись живим – ОКО ЗА ОКО, а вже за тиждень вдалося акумулювати 13 млн грн на закупівлю першого розвідувального безпілотного комплексу ШАРК. Усього в рамках цієї ініціативи заплановано придбати 25 таких комплексів для ЗСУ. Загальна вартість – 325 млн грн, – зазначається в повідомленні.

За словами представників ініціативи ОКО ЗА ОКО, саме завдяки цій техніці українські військові зможуть коригувати артилерійський вогонь, вона допомагає менше ризикувати життям розвідників, щоб здобути цінну інформацію в тилу ворога.

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Кошти на перший розвідкомплекс ШАРК від ініціативи ОКО ЗА ОКО зібрано / 2 фотографии

– Ми вдячні нашій водійській спільноті, яка так активно підключилася до ініціативи. Таким чином, всі, хто у перший тиждень листопада заправився PULLSами, автоматично долучилися до наближення перемоги. 

Ми побачили, як гуртом всього за декілька днів можемо кожну гривню з літра пального перетворити на мільйони. Певен, з такою залученістю ми швидко впораємося із завданням. Адже ми єдині і боремося за свою країну, – каже СЕО компанії ОККО Василь Даниляк.

Придбані у межах ініціативи ОКО ЗА ОКО комплекси фонд Повернись живим розподілить, спираючись на поточну ситуацію на фронті та рекомендації Генштабу ЗСУ.

Оскільки комплекси є висококласним спеціальним обладнанням, використовувати їх зможуть, зокрема, окремі розвідувальні батальйони, спецпризначенці та підрозділи, які коригують далекобійну артилерію у складі піхотних бригад.

– Перший розвідкомплекс ШАРК — це лише початок. Попереду у межах проєкту ми плануємо акумулювати кошти ще на 24 таких комплекси. Загалом наша спільна з ОККО ініціатива передбачає придбання 75 безпілотників ШАРК, які, серед іншого, працюють в умовах РЕБ і мають камери з функцією автоматичного трекінгу, 25 прохідних авто, спеціально обладнаних під пункти управління польотами, і 25 пускових установок. Це — комплексний підхід до закриття потреб війська, — коментує директор Повернись живим Тарас Чмут.

Як повідомлялось раніше, мережа ОККО з 1 листопада перераховує на закупівлю розвідкомплексів по 1 гривні з кожного проданого літра пального PULLS 95 та PULLS DIESEL.

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