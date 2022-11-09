Листопад, 09 в 18:55

13 млн грн на перший розвідкомплекс ШАРК зібрано в межах спільної ініціативи ОКО ЗА ОКО мережі АЗК ОККО і фонду Повернись живим.

ШАРК – це новітня українська розробка, здатна ефективно коригувати вогонь артилерії, зокрема й систем залпового вогню HIMARS, та виконувати ще низку бойових завдань, йдеться у повідомленні на сайті ОККО.

– 1 листопада стартувала спільна ініціатива мережі АЗК ОККО і фонду компетентної допомоги армії Повернись живим – ОКО ЗА ОКО, а вже за тиждень вдалося акумулювати 13 млн грн на закупівлю першого розвідувального безпілотного комплексу ШАРК. Усього в рамках цієї ініціативи заплановано придбати 25 таких комплексів для ЗСУ. Загальна вартість – 325 млн грн, – зазначається в повідомленні.

За словами представників ініціативи ОКО ЗА ОКО, саме завдяки цій техніці українські військові зможуть коригувати артилерійський вогонь, вона допомагає менше ризикувати життям розвідників, щоб здобути цінну інформацію в тилу ворога.

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Кошти на перший розвідкомплекс ШАРК від ініціативи ОКО ЗА ОКО зібрано / 2 фотографии

– Ми вдячні нашій водійській спільноті, яка так активно підключилася до ініціативи. Таким чином, всі, хто у перший тиждень листопада заправився PULLSами, автоматично долучилися до наближення перемоги. Ми побачили, як гуртом всього за декілька днів можемо кожну гривню з літра пального перетворити на мільйони. Певен, з такою залученістю ми швидко впораємося із завданням. Адже ми єдині і боремося за свою країну, – каже СЕО компанії ОККО Василь Даниляк.

Придбані у межах ініціативи ОКО ЗА ОКО комплекси фонд Повернись живим розподілить, спираючись на поточну ситуацію на фронті та рекомендації Генштабу ЗСУ.

Оскільки комплекси є висококласним спеціальним обладнанням, використовувати їх зможуть, зокрема, окремі розвідувальні батальйони, спецпризначенці та підрозділи, які коригують далекобійну артилерію у складі піхотних бригад.

– Перший розвідкомплекс ШАРК — це лише початок. Попереду у межах проєкту ми плануємо акумулювати кошти ще на 24 таких комплекси. Загалом наша спільна з ОККО ініціатива передбачає придбання 75 безпілотників ШАРК, які, серед іншого, працюють в умовах РЕБ і мають камери з функцією автоматичного трекінгу, 25 прохідних авто, спеціально обладнаних під пункти управління польотами, і 25 пускових установок. Це — комплексний підхід до закриття потреб війська, — коментує директор Повернись живим Тарас Чмут.

Як повідомлялось раніше, мережа ОККО з 1 листопада перераховує на закупівлю розвідкомплексів по 1 гривні з кожного проданого літра пального PULLS 95 та PULLS DIESEL.