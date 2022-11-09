Листопад, 09 в 7:43

Допомога від держави для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) нараховується тричі на місяць. Саму виплату кожен переселенець може отримати один раз на місяць.

Такі роз’яснення оприлюднило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Йдеться про щомісячну держдопомогу на проживання ВПО в розмірі: 3 тис. грн – для осіб з інвалідністю та дітей та 2 тис. грн – для усіх інших.

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– Виплати державної допомоги внутрішнім переселенцям нараховуються тричі на місяць: 3-го, 12-го та 23-го числа. Натомість раз на місяць відбувається виплата, – наголосили в міністерстві.

У відомстві зазначили, що коли є затримки із виплатами і кошти не надходять більш ніж місяць, – це може бути пов’язано з технічними проблемами.

У такому разі громадяни повинні звернутися до органу соціального захисту за місцем свого фактичного перебування. Там можна буде з’ясувати причину затримки.

У міністерстві уточнили: органи соцзахисту зобов’язані прийняти українців, які через війну були змушені залишити свої домівки, незалежно від того, де вони зареєстровані.

Як зазначила віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук ключові проблеми переселенців – це гроші та житло. Тому Мінреінтеграції співпрацює з міжнародними гуманітарними організаціями, щоб фінансова допомога для ВПО була більш значною.

Так, на деокупованих територіях стартувала нова програма міжнародної допомоги. Громадяни, які постраждали від окупації та жили на відповідних територіях в момент їх звільнення, отримають разову виплату в розмірі 2 200 грн.

Джерело: Мінреінтеграції