Право на отримання субсидії в Україні мають сім’ї, які витрачають на оплату комуналки більше, ніж розмір обов’язкового платежу. Зараз він становить 15% сукупного місячного доходу.

Для кожної сім’ї розмір розраховують індивідуально. Це залежить від складу та доходу родини.

Через військове вторгнення РФ Міністерство соціальної політики оновило механізм призначення субсидій. Тепер субсидію можуть отримати також внутрішньо переміщенні особи, подавши необхідні документи

Також отримати субсидію можуть особи, які: