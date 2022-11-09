Хто має право на субсидії
Право на отримання субсидії в Україні мають сім’ї, які витрачають на оплату комуналки більше, ніж розмір обов’язкового платежу. Зараз він становить 15% сукупного місячного доходу.
Для кожної сім’ї розмір розраховують індивідуально. Це залежить від складу та доходу родини.
Через військове вторгнення РФ Міністерство соціальної політики оновило механізм призначення субсидій. Тепер субсидію можуть отримати також внутрішньо переміщенні особи, подавши необхідні документи
Також отримати субсидію можуть особи, які:
- належать до складу домогосподарства і перебувають за кордоном у період дії воєнного стану;
- мають у власності декілька житлових приміщень або будинків, право власності на які набуто шляхом успадкування;
- мають заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, яка утворилась в період дії воєнного стану.
Як оформити субсидію
Існує три способи оформлення субсидії:
- Звернутися до органу соцзахисту за місцем фактичного проживання чи реєстрації. Проте важливо знати, що заяви і документи треба надсилати у паперовому вигляді поштою або ж в електронній формі через сайт Мінсоцполітики, Єдиний державний портал електронних послуг.
- Передати документи у паперовому вигляді через уповноважених осіб територіальних громад (у сільській, селищній, міській раді) та ЦНАПи (центри надання адміністративних послуг). Заяви з документами приймають у паперовому вигляді.
- Зробити це онлайн через портал Дія.
Основні два документи для оформлення субсидії – це заява про призначення субсидії та декларація про доходи і витрати.
Додатково можуть попросити: договір оренди житла, акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства тощо.
Як перевірити, чи є субсидія
Перевірити, чи призначили вам субсидію на оплату комуналки, можна зокрема на сайті Міністерства соцполітики.
Для цього потрібно ввести свою адресу. Там буде інформація про стан і розмір допомоги на неопалювальний та опалювальний періоди.
Також ви можете ознайомитися з більш детальною інформацією, натиснувши на “око”, яке знаходиться в кінці рядка.
Як видаватимуть субсидію
В Україні з травня 2021 року субсидія видається виключно у готівковій формі.
Тобто субсидію перераховують на картку обраного банку.
Ті, у кого немає рахунків, можуть отримувати допомогу через Укрпошту за адресою, яка була вказана під час звернення за субсидією.
Кому не призначають субсидію
У 2022 році субсидія не надається, якщо:
- загальна площа житла перевищує 130 кв. м для квартир та 230 кв. м – для приватних будинків (виняток – дитячі будинки сімейного типу);
- на депозиті у банку лежить більше 100 тис. грн;
- будь-хто із членів родини протягом 12 місяців перед призначенням субсидії здійснив операцію на більш ніж 50 тис. грн (купівля землі, квартири, будинку, цінних паперів тощо);
- у власності є транспортний засіб, якому менше 5 років (крім мопеда і причепа).
Як перевіряють субсидіантів
Зараз вже ніхто не ходить по квартирах, а перевірками отримувачів субсидій займається Національна соціальна сервісна служба. Раніше це робило Міністерство фінансів.
Зазвичай субсидіантів перевіряють у різних держреєстрах. У разі виявлення якихось невідповідностей у ситуації розбираються органи соцзахисту.
Що буде, якщо знайдуть порушення
Українцям, які незаконно оформили субсидію, доведеться повернути всю суму наданої допомоги.
Якщо людина відмовляється добровільно повернути суму незаконно отриманої субсидії, то орган, який її призначив, оже звернутись до суду з позовом про примусове стягнення коштів.