Мінімальна зарплата в Україні 2023: який розмір очікувати
До 1 жовтня мінімальна зарплата в Україні становила 6,5 тис. грн. Нині її розмір – 6,7 тис. грн.
Якою буде мінімальна зарплата в Україні у 2023 році – читайте в нашому матеріалі.
У 2023 році мінімальну заробітну плату в Україні підвищувати не планують.
Оскільки з жовтня 2022 мінімальна зарплата становить 6,7 тис. грн, у 2023 році вона буде така сама.
За словами заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева, в умовах воєнного стану держава насамперед буде спрямовувати бюджет на кілька інших пріоритетних напрямів: сектор оборони та безпеки, виконання соціальних зобов’язань держави та медицина, зокрема програма медичних гарантій.
Тому видатки на пенсійне та соціальне забезпечення зменшувати не планують.
У погодинному розмірі мінімальна заробітна плата у 2023 році становити 40,46 грн.