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Факти / Україна / Суспільство

Росіяни облаштовують позиції на Запоріжжі, щоб запобігти просуванню ЗСУ – Генштаб

Юля Захарченко, редакторка стрічки
російські військові
Фото: Depositphotos

Російські війська нарощують фортифікаційне обладнання позицій на тимчасово окупованій території Запорізької області, щоб запобігти просуванню підрозділів Сил оборони України.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. У зведенні 10 листопада йдеться, що росіяни залучають місцевих жителів, щоб якомога швидше облаштувати позиції.

– З метою недопущення просування підрозділів Сил оборони окупаційні війська нарощують фортифікаційне обладнання позицій на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Для пришвидшення темпів виконання інженерних робіт окупанти намагаються долучити цивільне місцеве населення, – зазначають у Генштабі ЗСУ.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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