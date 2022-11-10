Росіяни облаштовують позиції на Запоріжжі, щоб запобігти просуванню ЗСУ – Генштаб

Листопад, 10 в 19:46

Російські війська нарощують фортифікаційне обладнання позицій на тимчасово окупованій території Запорізької області, щоб запобігти просуванню підрозділів Сил оборони України.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. У зведенні 10 листопада йдеться, що росіяни залучають місцевих жителів, щоб якомога швидше облаштувати позиції.

– З метою недопущення просування підрозділів Сил оборони окупаційні війська нарощують фортифікаційне обладнання позицій на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Для пришвидшення темпів виконання інженерних робіт окупанти намагаються долучити цивільне місцеве населення, – зазначають у Генштабі ЗСУ.