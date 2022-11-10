В Україні 11 листопада планово відключатимуть світло, аварійних відключень не планують
Завтра, 11 листопада, планові відключення електроенергії діятимуть по всій Україні. Про це повідомляє Укренерго.
Зазначається, що найбільший обсяг обмежень буде введено у Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.
Так, з 05:00 до 23:00 світло відключатимуть у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.
З 15:00 до 20:00 – в усіх інших областях України.
– Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Графік відключень саме в вашому районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго), – йдеться у повідомленні.
В Укренерго закликали усіх до ощадливого споживання електроенергії, адже це допоможе зменшити навантаження на мережі, в результаті чого будуть застосовуватись менші обсяги обмежень споживачів.