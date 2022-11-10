Листопад, 10 в 21:35

Завтра, 11 листопада, планові відключення електроенергії діятимуть по всій Україні. Про це повідомляє Укренерго.

Зазначається, що найбільший обсяг обмежень буде введено у Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

Так, з 05:00 до 23:00 світло відключатимуть у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

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З 15:00 до 20:00 – в усіх інших областях України.

– Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Графік відключень саме в вашому районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго), – йдеться у повідомленні.

В Укренерго закликали усіх до ощадливого споживання електроенергії, адже це допоможе зменшити навантаження на мережі, в результаті чого будуть застосовуватись менші обсяги обмежень споживачів.