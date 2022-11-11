Відновлено близько тисячі одиниць рятувальної техніки: як ЄС допомагає українським пожежникам

Листопад, 10 в 23:10

Зранку 24 лютого пожежники Гостомеля почули вибухи і зі свого посту бачили, як горіли літаки на аеродромі.

– 24 лютого ми виїжджали в Мощун. Через мости. Там обстріл був, тушили хатинку. І їхали назад – теж обстріл, – згадав Віктор Хлистун, водій пожежного автомобіля.

У пожежників не було ані бронежилетів, ані будь-якого іншого захисту від мін. Наступного дня Віктор здав зміну і встиг виїхати з Гостомеля. Ті, хто залишився – опинились в окупації і пережили тортури російських військових.

Близько місяця загарбники використовували саме цю частину як власну базу. Рятувальні автівки знищили. Понівечили все.

Зараз дивляться

Нині пожежна частина поступово оговтується. Поки що – встигли перекрити дах і облаштувати кімнату відпочинку.

З новими автомобілями допомогли європейці. Поновили весь автопарк і додали новенький мерседес, обладнаний за останніми технологіями.

– У цьому відсіку в нас інструмент для аварійно-рятувальних робіт. Дуже корисний. Якщо десь аварія, чи двері броньовані. Є гідравлічний інструмент, – хвалиться заступник начальника пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС Віталій Фареник.

В Європі цей автомобіль вважається аварійно-рятувальним. Він перевозить 1,6 тис. л води та піноутворювач. Доставляє особовий склад до місця аварії, пожежі.

З лютого лише пожежної техніки втратили понад 2 тис. одиниць. Утім, половину вдалося відновити, не витративши ані копійки з держбюджету.

Підтримали європейські партнери. Через механізм цивільного захисту Євросоюзу надали пожежно-рятувальну техніку.

В цілому ЄС зумів зреагувати швидко і рішуче. Переформатували проєкти і скерували їх на екстрені потреби воєнного часу.

У межах проєкту Право Поліс замість запланованих покращень програм для розслідувань кримінальних справ – закуповували автівки і бронежилети. Витратили €8 млн.

– Ми дуже вдячні за гнучкість, яку проявили європейці в той момент. Ми змогли отримати першочергові транші протягом березня та екіпірувати офіцерів і відправляти на несення служби, – сказала заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян.

Вона наголосила, що забезпечити українських захисників транспортом, бронежилетами і аптечками вдалося і завдяки грошам Європейського фонду миру. Його створили за кілька місяців до війни.

У бюджет заклали близько €6 млрд. Із кінця лютого майже половину коштів виділили Україні для захисту від російської агресії. Також ЄС скерував ще €200 млн на різноманітну допомогу, зокрема для правоохоронців, через свої інші проєкти.

– Ми випробовуємо схему роботи Європейського фонду миру в режимі реального часу, – розповів заступник голови представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло. – Ми дійсно бачимо, що цей інструмент виявився ефективним.

Він наголосив, що перший запит на допомогу був саме в лютому, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. До цього не було необхідності задіювати Фонд.

Попри війну Україна рухається до євростандартів у сфері безпеки. Вже до кінця року можемо приєднатися до Механізму цивільного захисту. А це – можливість напряму взаємодіяти та отримувати допомогу від кожної з країн євроспільноти.