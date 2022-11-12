Армія РФ вирила окопи на лівобережжі Дніпра на Херсонщині – супутникові знімки

Листопад, 11 в 23:41

Перед втечею з правого берега Дніпра на Херсонщині росіяни вирили окопи та спорудили укріплення для військової техніки на лівобережжі.

Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs 10 листопада, оприлюднені журналістами Схем. Згідно з фотографіями, армія РФ підірвала прольоти мосту до греблі Каховської ГЕС.

На знімках можна помітити, що нова лінія окопів майже на 2 км з’явилася уздовж берега річки. Вона охоплює укріплення для військової техніки, яких раніше не було на цьому місці.

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Зокрема, окупанти створили нові окопи біля в’їзду на Новокаховський річковий порт на Сході від Каховської ГЕС. А у Новій Каховці вони їх вирили в районі причалу.

Раніше там функціонувала поромна переправа, через яку Росія почала вивозити солдатів і військову техніку з правобережжя ще у середині жовтня.

Під час втечі з Херсону окупанти підірвали і кілька прольотів Антонівського мосту, пошкодженого вогнем ЗСУ. Але перед цим російська армія викопала нові окопи біля в’їзду на міст на лівому березі річки.