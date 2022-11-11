Листопад, 11 в 8:51

Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко повідомив, що сьогодні вдень у столиці екстрено вимикатимуть світло.

За його словами, причиною аварійних відключень стали нові атаки на енергетичні об’єкти.

Вимикатимуть світло киянам у значних обсягах, а графіки відключень застосовуватися не будуть.

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Обмеження споживання можливе у всіх районах столиці.

Раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що тимчасові відключення світла у Києві контрольовані, тому не варто панікувати. Хоча ситуація із забезпеченням електроенергією споживачів важка.