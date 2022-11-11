Листопад, 11 в 17:05

Під час війни багато людей, яких евакуювали з небезпечних територій, втратили документи.

Якщо ви загубили документи про вищу освіту, то це — не привід для хвилювання. Диплом можна легко відновити онлайн.

Як відновити документ про вищу освіту в Україні — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Як відновити документ про вищу освіту: інструкція покроково

Через застосунок Дія

Нещодавно уряд ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту про формування та застосування електронного документа про освіту.

Для цього потрібно буде оновити застосунок та ввести дані про роки отримання освіти. Однак ця послуга буде доступна пізніше.

Автори проєкту працюють над розробкою та покращенням функції отримання та відновлення дипломів.

Через Міністерство освіти та науки України

Якщо заклад, в якому ви навчалися, зараз не працює (або його вже не існує), то заяву про поновлення документів про вищу освіту з пакетом документів (ксерокопія паспорта, прописки тощо) потрібно надіслати поштою у міністерство (01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10).

Також можна зробити скан документів та заяви, і відправити їх на електронну пошту: ez@mon.gov.ua.

Після того як МОН отримає ваш лист, запит передадуть у ваш навчальний заклад. Працівники вишу будуть займатися відновленням втраченого документа.

Як відновити документи про вищу освіту в навчальному закладі

Якщо диплом вам видали до 2000 року або інформації про нього взагалі немає, то для того, аби підтвердити диплом, виш використовує копію документа (довідку з архіву або виписку з журналу видачі документів.

Для цього зверніться у деканат вашого факультету та зробіть запит на відновлення диплому.

Адвокат Джамал Стаценко закликає зробити копії усіх документів, зокрема — про освіту.

Зробіть кілька копій диплома, а також відскануйте та завантажте їх у будь-яке хмарне сховище.

Папку у хмарному сховищі варто архівувати та поставити на неї пароль.

Пароль не має бути занадто простим, але і занадто складним його теж не варто робити — адже важливо, щоб ви легко його запам’ятали.