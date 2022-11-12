Ціни на молочні продукти в Україні зростуть: в чому причина та як зміниться вартість

Листопад, 12 в 18:19

Українців чекає чергове подорожчання молочної продукції вітчизняного виробництва на 10-15%, про це Фактам ICTV розповіли у Спілці молочних підприємств України.

Насамперед через те, що зросла вартість сировини – молока – закупівельні ціни скочили у середньому десь на третину.

А це позначиться і на ціні готової продукції, яку бачимо на полицях магазинів.

Зараз дивляться

– З початку війни і практично до серпня ціни на молочну продукцію не змінювалися. Зараз подорожчали електроенергія, паливно-мастильні матеріали і сировина. Виробники молока намагаються підняти ціну майже до європейського рівня. Але молокопереробні підприємства України не можуть платити так, як платить польський чи голландський молокозавод, який працює в нормальних умовах, де немає війни, де європейські держави дотують підприємства. Тому це відчує кінцевий споживач, – розповів Арсен Дідур, виконавчий директор Спілки молочних підприємств України

Нині у супермаркеті літр молока понад 2% жирності коштує у середньому 37 грн , кефір – 37,5-39 грн, сметана 20% – 44-45 грн, кисломолочний сир 9% – до 60 грн за упаковку 300 гр.

Крім цього, молочні підприємства несуть збитки через відключення світла. Заводи зупиняються, виливають молоко, бо за відсутності світла його не можуть довго зберігати.

За словами очільника Спілки молочних підприємств, заводи закупили генератори, аби охолоджувати молоко. Але перевести на них всю лінію виробництва нереально.

– Ми звернулися і до Офісу Президента, і до Міненерго, щоб все ж таки з розумінням поставилися до виробників молока. Якщо ми не перероблятимемо свіже молоко, то його можна буде виливати. Якщо ми будемо його виливати, це призведе до скорочення поголів’я. Зараз наше поголівя виробляє близько 7 млн тонн молока. Для потреб молочної галузі нам необхідно 10 млн тонн, – наголошують представники галузі.