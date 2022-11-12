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Факти / Україна / Суспільство

Податок на Google поповнив держбюджет на $40 млн у третьому кварталі – Гетманцев

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Google
Фото: Unsplash

Державний бюджет отримав $40 млн або 1,5 млрд грн у третьому кварталі 2022 року за рахунок ухваленого податку на Google.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

— Найбільші суми було сплачено Google Commerce Limited, Apple Distribution International Limited, Google Ireland Limited, – написав він у своєму Telegram-каналі.

За словами Гетманцева, загалом за 2022 рік міжнародні компанії вже сплатили податок на додану вартість з операцій із постачання електронних послуг фізичним особам на митній території України до державного бюджету України у розмірі 4,129 млрд грн.

Зараз дивляться

У 2021 році Верховна Рада ухвалила закон про податок на Google, який пропонує зрівняти правила оподаткування для міжнародних технологічних компаній з українськими.

Цей закон, зокрема, передбачає, що міжнародні компанії, які працюють в інформаційному просторі України та заробляють на мережевій рекламі, сплачуватимуть податки в Україні, зокрема ПДВ.

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Джерело: Данило Гетманцев

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