Податок на Google поповнив держбюджет на $40 млн у третьому кварталі – Гетманцев
Державний бюджет отримав $40 млн або 1,5 млрд грн у третьому кварталі 2022 року за рахунок ухваленого податку на Google.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
— Найбільші суми було сплачено Google Commerce Limited, Apple Distribution International Limited, Google Ireland Limited, – написав він у своєму Telegram-каналі.
За словами Гетманцева, загалом за 2022 рік міжнародні компанії вже сплатили податок на додану вартість з операцій із постачання електронних послуг фізичним особам на митній території України до державного бюджету України у розмірі 4,129 млрд грн.
У 2021 році Верховна Рада ухвалила закон про податок на Google, який пропонує зрівняти правила оподаткування для міжнародних технологічних компаній з українськими.
Цей закон, зокрема, передбачає, що міжнародні компанії, які працюють в інформаційному просторі України та заробляють на мережевій рекламі, сплачуватимуть податки в Україні, зокрема ПДВ.
Джерело: Данило Гетманцев