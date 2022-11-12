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У Києві та восьми областях сьогодні діятимуть аварійні відключення світла – Укренерго

Юлія Соколова, редакторка стрічки
У Києві та восьми областях сьогодні діятимуть аварійні відключення світла – Укренерго
Фото: Depositphotos

У суботу, 12 листопада, додатково запроваджуються аварійні відключення світла для споживачів у Києві та восьми областях України.

Про це поінформували в національній енергетичній компанії Укренерго.

Окрім столиці, аварійні відключення споживачів відбудуться в Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Житомирській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

В усіх інших регіонах України відключення світла не очікуються.

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У компанії уточнили, що це тимчасовий та вимушений крок, оскільки потрібно збалансувати енергосистему України.

Так, під час вчорашньої атаки військ РФ на енергетичну інфраструктуру вона зазнала суттєвих пошкоджень. Це призвело до зростання навантаження на електромережі.

Якщо не застосувати аварійні відключення світла, відбудеться перевантаження системи, яке може спровокувати нові пошкодження та збільшення термінів ремонту.

Після стабілізації ситуації в Києві та восьми областях продовжать діяти планові графіки погодинних відключення світла. Як відомо, вони запроваджені на період з 00:00 до 24:00 суботи, 12 листопада.

Графіки погодинних відключень передбачають, що групи споживачів відключають від електроенергії за певним розкладом, складеним операторами розподільчих мереж (обленерго) для кожної області.

Коли ж відбувається перевантаження мереж, Укренерго може додатково запроваджувати термінові аварійні відключення електроенергії.

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Джерело: Укренерго

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