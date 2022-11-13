Листопад, 13 в 15:00

Григорій Козловський долучився до організації аукціону на підтримку ЗСУ. В Emily Resort відбувся благодійний вечір-аукціон на підтримку ЗСУ Перемога починається з тебе.

Він пройшов за ініціативи мецената Григорія Козловського та під егідою голови Львівської ОВА Максима Козицького та міського голови Львова Андрія Садового.

На благодійному вечорі-аукціоні, який прийняв у себе Emily Event Hall, представили 100 унікальних, цінних і ексклюзивних лотів.

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Кошти від їх продажу підуть на потреби Збройних сил України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, загонів територіальної оборони та Гірської дитячої школи мистецтв на Луганщині. Підтримали акцію благодійні фонди Рідна Оболонь, Культурні новації та Княжа Україна.

Григорій Козловський зазначив, що вони ніколи не переставали допомагати армії, тим більше в такий хороший день, коли наші військові зайшли в Херсон.

– Я дуже тішуся з того, що Emily Resort, футбольний клуб Рух та мої друзі долучилися до цього та ще додали маленьку краплинку в ту чашу перемоги, яка на нас чекає в майбутньому. Ті гроші, які нам дає Боженька, ми маємо вкладати в правильні історії, в добрі справи, – каже Григорій Козловський.

Учасники акції могли придбати предмети антикваріату, ексклюзивні стародруки, ікони, картини, а також унікальні воєнні трофеї, які здобули українські військові, звільняючи, наприклад, острів Зміїний від окупантів, колекційні монети, шпаги та запальнички з підписом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова.

Всі лоти унікальні, мають культурну й історичну цінність, їх надали колекціонери та меценати з приватних колекцій. Це предмети мистецтва, старовинні книжки.

Зокрема, одна з них з 1663-го року, видана, до речі, у Львові типографією Львівського Братства першодрукарем Іваном Федоровим. Також серед експонатів – Євангеліє 1891-го року, бронзова булава XII століття.

– Дуже багато лотів, які ми сьогодні придбали, передамо на благочинність, зокрема, церковні речі, Євангеліє для Хресної ходи отримають церковні організації, щоби вони там знайшли своє місце, адже саме там їхнє місце. А Кобзар, я думаю, залишимо для наших дітей, як пам’ять про українську культуру і про те, що він теж став тієї частинкою, яка привела нас до перемоги. Направду зараз на нашу армію донатить кожен українець без винятку – хтось гривню, хтось десять, а хтось тисячу та більше. Ми щодня повинні показувати свою підтримку та не зупинятися. Боротьба триває, і поки ми не повернули всі свої землі та всіх своїх людей додому, ми не зупинимося, – зазначила президентка Руху Юлія Думанська.

На захід завітали місцеві бізнесмени, політики, колекціонери.

Григорій Козловський разом з дружиною придбали на аукціоні експонатів на суму понад $30 тис.

Під час двох попередніх вечорів-аукціонів, які відбулися в Києві та Полтаві, для ЗСУ зібрали майже 7 млн грн. Цього разу після заходу у Львові, в Emily Resort, на потреби українського війська піде близько 4,5 млн грн.

– Захист території нашої Неньки-України – це є найбільша перемога та найбільший лот у цій війні. Пророчими виявилися слова Степана Бандери, який сказав унікальну фразу: І настане час, коли один скаже Слава Україні!, а мільйони відповідатимуть Героям слава! Ми непереможні, і кожен українець на своєму фронті виконує для загальної нашої перемоги свою частку роботи, – каже меценат Григорій Козловський.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначив, символічно, що аукціон відбувся в той день, коли ЗСУ увійшли в Херсон, а цей вечір організували на підтримку наших збройних сил. Це дуже важливо.

– Кожна робота, яка тут виставлена, може стати окрасою будь-якого музею. Тому нам треба у Львові більше сучасних якісних музеїв, щоби ці прекрасні твори бачив увесь світ. Увага до українських стародруків, антикварних речей буде зростати з кожним роком. Насправді це не вдячна справа організовувати такі речі, тому що ніхто тебе не бачить і не похвалить. Але Бог бачить, він похвалить, – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.