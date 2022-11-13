Листопад, 13 в 19:17

Наразі немає інформації про постраждалих українців внаслідок вибухів у Стамбулі 13 листопада, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба терміново доручив Генеральному консульству у Стамбулі тримати на особливому контролі ситуацію у зв‘язку із терактом на вулиці Істікляль.

– Українські консули нині взаємодіють із турецькими правоохоронцями та лікарнями. Особи постраждалих встановлюються. Інформація про постраждалих українців наразі відсутня, – наголосив він.

Ніколенко.також повідомив, що для громадян України в Стамбулі відкрито гарячу лінію: +90530 612 55 77.

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Внаслідок вибуху у Стамбулі 13 листопада на пішохідній Істікляль, який місцева прокуратура кваліфікувала як терористичний акт, загинули шість осіб, ще 53 дістали поранення.