Інформація про постраждалих українців наразі відсутня: МЗС про теракт у Стамбулі
Наразі немає інформації про постраждалих українців внаслідок вибухів у Стамбулі 13 листопада, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
За його словами, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба терміново доручив Генеральному консульству у Стамбулі тримати на особливому контролі ситуацію у зв‘язку із терактом на вулиці Істікляль.
– Українські консули нині взаємодіють із турецькими правоохоронцями та лікарнями. Особи постраждалих встановлюються. Інформація про постраждалих українців наразі відсутня, – наголосив він.
Ніколенко.також повідомив, що для громадян України в Стамбулі відкрито гарячу лінію: +90530 612 55 77.
Внаслідок вибуху у Стамбулі 13 листопада на пішохідній Істікляль, який місцева прокуратура кваліфікувала як терористичний акт, загинули шість осіб, ще 53 дістали поранення.