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Факти / Україна / Суспільство

Чоловік, який поцупив єнотів у Херсоні, обіцяє повернути їх разом з павичами та віслюком

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
вкрадені херсонські єноти

Директор парку левів Тайган та зоопарку Казка у тимчасово окупованому Криму Олег Зубков пообіцяв повернути єнотів та інших тваринок, яких викрали росіяни перед втечею з Херсону.

У коментарі для Крим. Реалії він заявив, що не знав про існування зоокутка чи зоопарку в Херсоні.

За його словами, коли йому зателефонували з тимчасово окупованого росіянами Херсону та попросили надати притулок для тварин, він погодився.

Зараз дивляться

— Ми негайно зібралися. Мене випустили під підписку. Ми повантажили тварин, заспокоїли, що це тимчасова евакуація. Мені дуже шкода про загибель тварин, аж серце розривається. Зараз вони у добрих умовах, у Тайгані, – розповів він.

Він сказав, що вивезені з Херсону єноти перебувають у парку “на тимчасовому утриманні” та він поверне їх “у повному складі”, щойно “влада Херсону дасть команду, що може їх прийняти”.

Олег Зубков. Скріншот: YouTube/Парк левів Тайган

Окрім єнотів він перерахував інших тварин: три павичі, два фазани, цесарки, дві вовчиці, лама та віслюк.

Нещодавно у мережі з’явилося відео, як власник Тайгана Олег Зубков виловлює єнотів у Херсонському зоопарку.

Український сегмент соціальних мереж відреагував жартами та мемами на викрадення єнотів росіянами перед втечею з правого берега Дніпра на Херсонщині.

Джерело: Крим. Реалії
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