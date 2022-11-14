Чоловік, який поцупив єнотів у Херсоні, обіцяє повернути їх разом з павичами та віслюком
Директор парку левів Тайган та зоопарку Казка у тимчасово окупованому Криму Олег Зубков пообіцяв повернути єнотів та інших тваринок, яких викрали росіяни перед втечею з Херсону.
У коментарі для Крим. Реалії він заявив, що не знав про існування зоокутка чи зоопарку в Херсоні.
За його словами, коли йому зателефонували з тимчасово окупованого росіянами Херсону та попросили надати притулок для тварин, він погодився.
— Ми негайно зібралися. Мене випустили під підписку. Ми повантажили тварин, заспокоїли, що це тимчасова евакуація. Мені дуже шкода про загибель тварин, аж серце розривається. Зараз вони у добрих умовах, у Тайгані, – розповів він.
Він сказав, що вивезені з Херсону єноти перебувають у парку “на тимчасовому утриманні” та він поверне їх “у повному складі”, щойно “влада Херсону дасть команду, що може їх прийняти”.
Окрім єнотів він перерахував інших тварин: три павичі, два фазани, цесарки, дві вовчиці, лама та віслюк.
Нещодавно у мережі з’явилося відео, як власник Тайгана Олег Зубков виловлює єнотів у Херсонському зоопарку.
Зубков проводиі навчання для рашен воняків-як красти єнота
Олежка покрав усіх звірів у херсонському зоопарку.
Не тіки єнотів pic.twitter.com/qJizDRtkBE
— RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) November 14, 2022
Український сегмент соціальних мереж відреагував жартами та мемами на викрадення єнотів росіянами перед втечею з правого берега Дніпра на Херсонщині.