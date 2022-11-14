Листопад, 14 в 12:40

Органи влади поступово відновлюють роботу у звільнених населених пунктах Херсонської області та у самому обласному центрі. У Пенсійному кур’єрі пояснили, на яку допомогу від держави можуть розраховувати мешканці деокупованих територій.

Передусім йдеться про пенсії, доставку яких готова невідкладно забезпечити Укрпошта.

Усім пенсіонерам гроші регулярно нараховувалися протягом місяців окупації. Зараз ті, хто отримував пенсії на банківські картки, зможуть їх зняти.

Зараз дивляться

Перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак наголосила, що тепер ці люди можуть отримати готівку, зокрема, й через Укрпошту, оскільки банківська інфраструктура сильно постраждала через бойові дії.

– До того ж навіть не сама людина може звернутися до банку. Вона може прийти до керівника своєї громади чи представника військово-цивільної адміністрації, сказати, що хоче отримувати гроші через Укрпошту. І вже вони подають заяви до Пенсійного фонду. А фонд змінює механізм виплати пенсії з банку до Укрпошти, – пояснила вона.

За її словами, коли банки запрацюють, людина може повернутися до виплати пенсії на картку.

Жителі деокупованих територій також мають право на кілька видів соціальних виплат від держави та міжнародних партнерів:

Одноразова допомога у розмірі 1 200 грн від Червоного хреста України . Вона розрахована на людей, які нікуди не виїжджали під час окупації. Відповідні списки, за якими виїзні бригади Укрпошти будуть здійснювати виплати, готують місцеві громади за погодженням з ОВА.

. Вона розрахована на людей, які нікуди не виїжджали під час окупації. Відповідні списки, за якими виїзні бригади Укрпошти будуть здійснювати виплати, готують місцеві громади за погодженням з ОВА. 2 200 грн від Міжнародної організації з міграції зможуть отримати особи, які пережили окупацію, не виїжджаючи за межі територій, захоплених ворогом. Для отримання коштів треба також звернутися до органів місцевого самоврядування чи призначених військових адміністрацій.

Із питаннями щодо отримання грошової допомоги можна звертатися до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію з кризових питань: 1548 або на гарячу лінію уповноваженого з питань ВПО: +38 (066) 813 62 39.

Джерело: Пенсійний кур’єр

Фото: Укрпошта