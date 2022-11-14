Генштаб позбавив акредитації журналістів CNN та Sky News за сюжети із Херсона
Журналісти деяких іноземних ЗМІ втратили акредитації через порушення правил роботи в зоні бойових дій.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що деякі представники ЗМІ проігнорували наявні заборони та застереження щодо відвідування нещодавно деокупованих територій, зокрема Херсона.
Так, журналісти без погодження з відповідними командирами та службами зв’язків із громадськістю військових частин знімали сюжети в місті Херсон ще до завершення стабілізаційних заходів.
– Такі дії є грубим порушенням вимог наказу головнокомандувача Збройних сил України №73 від 03.03.2022, а також відповідних розпоряджень військового командування, – наголосили у Генштабі.
Саме через такі порушення низці представників ЗМІ скасували дозвіл на роботу, а їхні прескарти не є дійсними.
За даними видання Детектормедіа, акредитації скасували щонайменше шістьом журналістам знімальних груп, серед них репортерам CNN та SkyNews. Окрім них у Херсоні після деокупації працювали знімальні групи Суспільного та Громадського. Включення із Херсона транслювали в ефірі каналу Рада.