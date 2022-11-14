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Факти / Україна / Суспільство

Коли чекати першого снігу та морозів в Україні: синоптик назвала дату

Валентина Летяк, редакторка стрічки
перший сніг
Фото: Depositphotos

Перший сніг у багатьох районах України синоптик Наталя Діденко прогнозує вже цього тижня – 16 та 17 листопада.

За її словами, з 14 листопада почалося похолодання.

– Зниження температури повітря відбуватиметься з понеділка поступово: у понеділок-вівторок до +3, +8 градусів, а з четверга – від -3 морозу до +4 тепла, – уточнила Діденко.

Завтра, 15 листопада, через антициклон в Україні переважатиме суха та сонячна погода, проте вже у середу-четвер температура повітря почне знижуватися і “в другій половині тижня навіть вдень з’являться “мінуси” та випадатиме мокрий сніг”, каже синоптик.

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Перший сніг у листопаді прогнозували раніше і в Укргідрометцентрі.

За їхніми даними, в останній місяць осені очікуються перші заморозки та сніг, проте опади будуть нестійкими.

Читайте
Чи буде сніг та аномальні морози: прогноз погоди на зиму в Україні

Джерело: Наталка Діденко

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