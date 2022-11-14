Листопад, 14 в 16:38

Німецький фонд Diakonie Katastrophenhilfe у шести містах Польщі відновив прийом заяв від українських біженців на виплату фінансової допомоги. Проте це стосується тільки тих громадян, які не отримували її від інших міжнародних організацій.

Згідно з програмою фонду, заявник може отримати 700 злотих (близько 5 800 грн) та по 600 злотих (4 900 грн) на кожного члена своєї родини. Гроші виплачуються протягом трьох місяців.

Серед інших вимог – у програмі можуть взяти участь українці, які виїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, заявник та члени його родини не працюють на території країни та не отримують інші доходи.

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Однак є ще додаткові критерії, одному з яких має відповідати заявник:

бути матір’ю-одиначкою або батьком-одинаком;

вік 65+ та відсутність у Польщі інших повнолітніх родичів;

вагітність;

багатодітна матір чи батько (двоє і більше дітей);

серед членів родини є людина з особливими потребами;

або з хронічним і будь-якими іншими серйозним захворюванням.

Подати заявку на допомогу від Diakonie Katastrophenhilfe можна в шести польських містах:

Вроцлав: +48 665 251 473 Ґданськ: +48 794 324 029 Бєльсько-Бяла: +48 731 776 735 Оструда: +48 662 103 272 Битом: +48 884 720 619 Згєж: +48 691 356 977

На один із цих номерів, залежно від того, де зареєстрований біженець, треба надіслати СМС з усіма контактними даними.

Якщо заявник відповідатиме всім критерім, він отримає повідомлення з датою та адресою, куди слід прийти з документами та всіма членами родини.

Джерело: Diakonie Katastrophenhilfe