Листопад, 14 в 12:59

Профільний комітет Верховної Ради рекомендував до розгляду законопроєкт, яким пропонується встановити додаткові надбавки до пенсій для багатодітних матерів, котрі втратили дитину-військовослужбовця під час розв’язаної РФ війни.

Йдеться про документ № 8123, яким вносяться зміни до статті 6 закону Про пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Комітет із питань соцполітики та захисту прав ветеранів рекомендував парламенту підтримати його в першому читанні.

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Як зазначається в пояснювальній записці, українки щороку отримують почесне звання Мати-героїня. Йдеться про жінок, котрі народили й виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, зокрема й усиновлених. Наразі статус Мати-героїня мають близько 700 жінок.

Згідно з чинним законодавством, для таких українок пенсія за особливі заслуги встановлюється лише за однією з підстав. Однак нардепи хочуть змінити закон та запровадити для цих жінок додаткову виплату в разі загибелі (смерті) годувальника – ветерана війни.

У разі ухвалення законопроєкту багатодітні жінки, які мають статус матері-героїні, отримуватимуть одразу дві надбавки до пенсій: за власні заслуги перед Україною і за заслуги загиблого годувальника-військового.

Йдеться про військовослужбовців, які з 2014 року брали участь у відсічі та стримуванні збройної агресії РФ у районах бойових дій.

– Законопроєктом пропонується одночасно встановити матері-героїні, яка, починаючи з 2014 року, втратила дитину-військовослужбовця на війні Росії проти України, дві надбавки – за особисті заслуги перед Україною та за заслуги померлого годувальника-військовослужбовця, – наголошується в пояснювальній записці.

Розробники законопроєкту (група народних депутатів) зазначають, що запропоновані зміни покращать рівень пенсійного забезпечення членів сімей загиблих/померлих ветеранів війни, що стане додатковою опорою для матерів-героїнь.

Як відомо, з 1 грудня в Україні збільшиться прожитковий мінімум, а тому зросте мінімальна пенсія: з 2 027 грн до 2 093 грн. Крім того, в грудні встановлять мінімальну пенсію в розмірі 2 500 грн для пенсіонерів віком 60-70 років, які не працюють, за наявності достатнього стажу (30 років для жінок та 35 років для чоловіків).