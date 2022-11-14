Листопад, 14 в 20:17

У Мінреінтеграції повідомили, що усі внутрішньо переміщені особи мають право на отримання усієї накопиченої суми державної грошової допомоги. Йдеться про 2 тис. грн на дорослу людину та 3 тис. грн на дитину чи особу з інвалідністю.

Як працює механізм отримання виплат та як ВПО отримати накопичену суму допомоги – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Механізм отримання допомоги ВПО

– Усі внутрішньо переміщені особи, заяви яких були подані через портал Дія до 30 квітня 2022 року, мають право на отримання грошової допомоги на проживання, – повідомили у Мінреінтеграції.

Річ у тім, що не всі ВПО, які подавали заявки на виплати, отримали свої гроші. Частина заявок ще досі перебуває на опрацюванні. Проте у відомстві пояснили і це питання.

Зараз дивляться

– У разі, коли заяви переселенців перебували на опрацюванні, орган соціального захисту населення зобов’язаний оформити довідку про взяття на облік ВПО, – йдеться у повідомленні.

На підставі цієї довідки орган соцзахисту призначатиме допомогу на проживання за березень-квітень 2022 року.

Нагадуємо, що з травня 2022 року правила отримання грошової допомоги змінилися. Виплати продовжили отримувати лише ті українці, які залишили місця активних бойових дій. Повний список громад можна переглянути тут.

Проте у Мінреінтеграції заявили, якщо переміщена особа, починаючи з травня цього року, має право на подальшу виплату допомоги на проживання, ця допомога продовжується з травня. Відповідно, такі ВПО отримають повну суму своїх виплат за усі місяці.

Як ВПО отримати накопичену суму допомоги

У Мінреінтеграції зазначили, що подання окремої заяви на отримання допомоги не передбачено.

Якщо маєте питання щодо отримання допомоги, звертайтесь до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію 15-48 або на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО – +38 (066) 813-62-39.

Нагадуємо, усі ВПО, яким не вдалося отримати допомогу до 30 квітня через застосунок Дія, можуть повторно подати заявку до 1 грудня.

У Мінреінтеграції наголосили, що органи соцзахисту зобов’язані прийняти у людини повторну заяву та розглянути її, навіть якщо вона зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня.