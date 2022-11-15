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Факти / Україна / Суспільство

10-градусний мороз та 8 см снігу: синоптики прогнозують погіршення погоди в Україні

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Снігопад
Фото: Depositphotos

Перший сніг та морози в Україні очікуються вже цього тижня, попереджають в Укргідрометцентрі.

Зокрема, у четвер та п’ятницю, 17-18 листопада, в Україні пройдуть дощі з переходом у сніг. Можливе короткочасне утворення снігового покриву висотою 3-8 см.

Синоптики також попереджають про налипання мокрого снігу, посилення вітру до 15-18 м/с та ожеледицю на дорогах, що відповідає І рівню небезпеки (жовтий).

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Негода може ускладнити руху транспорту на окремих ділянках доріг.

У ці два дні очікується поступове зниження температури до -1 -6 градусів, а 19-20 листопада – місцями до -8 -10.

Цей прогноз актуальний також для Києва та області, де 17-18 листопада очікуються опади у вигляді дощу та снігу, а в окремих районах можливий сніговий покрив висотою 3-5 см.

Відчутним буде і похолодання з поступовим зниженням температури вночі та вдень до 0… -7 градусів.

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Джерело: Укргідрометцентр
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