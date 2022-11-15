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Факти / Україна / Суспільство

Користуйтеся національним роумінгом: Київстар попередив про можливі проблеми зі зв’язком

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Київстар
Фото: Unsplash

Мобільний оператор Київстар попередив про можливі проблеми зі зв’язком через російські обстріли та вимкнення електроенергії.

У соціальній мережі Twitter Київстар підтвердив, що знає про проблему.

— Будемо лагодити. Користуйтесь національним роумінгом, – йдеться у повідомленні мобільного оператора.

15 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. За словами речника Повітряних сил України, по нашій країні російські терористи випустили близько 100 ракет.

Масованим ракетним обстрілом поцілили в об’єкти критичної інфраструктури – частково знеструмлені Львів, Рівне, Житомир, Хмельницький, Одеса, Харків та інші міста.

В Офісі президента повідомили, що наразі графіки стабілізаційних відключень електроенергії не діють, назвавши ситуацію критичною.

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