Користуйтеся національним роумінгом: Київстар попередив про можливі проблеми зі зв’язком

Листопад, 15 в 17:52

Мобільний оператор Київстар попередив про можливі проблеми зі зв’язком через російські обстріли та вимкнення електроенергії.

У соціальній мережі Twitter Київстар підтвердив, що знає про проблему.

— Будемо лагодити. Користуйтесь національним роумінгом, – йдеться у повідомленні мобільного оператора.

Подекуди може зникати зв’язок в наслідок обстрілів і вимкнення електроенергії. Знаємо. Будемо лагодити.

Користуйтесь національним роумінгом Зараз дивляться — Kyivstar (@TwiyKyivstar) November 15, 2022

15 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. За словами речника Повітряних сил України, по нашій країні російські терористи випустили близько 100 ракет.

Масованим ракетним обстрілом поцілили в об’єкти критичної інфраструктури – частково знеструмлені Львів, Рівне, Житомир, Хмельницький, Одеса, Харків та інші міста.

В Офісі президента повідомили, що наразі графіки стабілізаційних відключень електроенергії не діють, назвавши ситуацію критичною.