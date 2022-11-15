Метро Києва поступово відновлює рух після ракетної атаки

Листопад, 15 в 19:20

Після російської ракетної атаки на Київ, столичне метро відновлює рух в звичайному режимі. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

— На деяких підземних стаціях, де зібралося багато людей, висадку пасажирів відновлюють поступово, – повідомив мер у Telegram-каналі.

Через скупчення людей на станціях метро, які працювали як укриття, червоною лінією поїзди метро курсували від станції Академмістечко до станції Арсенальна, проте висадка пасажирів далі станції Політехнічний інститут не здійснювалась.

Зелена лінія метро курсувала від станції Сирець до станції Дружби народів, а також від Осокорків до Червоного хутора. Синя лінія метро курсувала у звичайному режимі.

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15 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. За словами речника Повітряних сил України, по нашій країні російські терористи випустили близько 100 ракет.

У Києві зафіксовано три влучання по житлових будинках.

Масованим ракетним обстрілом поцілили в об’єкти критичної інфраструктури – частково знеструмлені Львів, Рівне, Житомир, Хмельницький, Одеса, Харків та інші міста.

Джерело: Віталій Кличко