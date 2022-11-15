Листопад, 15 в 8:16

Росія, ймовірно, перекине свої підрозділи до Донецької області після того, як залишили правобережжя Херсонщини. Окупанти хочуть активізувати операції навколо Бахмута, Донецька та на заході області.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

13 та 14 листопада міністерство оборони Росії посилило свої заяви про захоплення Росією території на Донеччині. Ймовірно, йдеться про активізацію операції на Донеччині після виведення військ з правого берега Херсонської.

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Міноборони РФ заявило, що російські війська завершили захоплення Майорська (20 км на південь від Бахмуту) 13 листопада та Павлівки (45 км на південний захід від Донецька) 14 листопада.

Ці заяви пролунали після того, як протягом кількох тижнів вони не заявляли про свої територіальні надбання.

Ймовірно, РФ повторно введе війська до Донецької області й це призведе до інтенсифікації операцій навколо Бахмута, Донецька та на заході Донецької області.

Російські сили можуть досягти певних успіхів у цих районах найближчими днями та тижнями, але навряд чи ці успіхи будуть значними в оперативному відношенні.